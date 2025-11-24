Trabzonspor’da Edin Visca sakatlandı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 8. dakikasında Başakşehir yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Trabzonspor'da Edin Visca, Festy Ebosele'nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve ardından oyuna devam edemedi.
Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Ebosele'nin sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.
Visca, müsabakanın 11. dakikasında yerini Kazeem Olaigbe bıraktı.