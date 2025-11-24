Trendyol 1. Lig: Serikspor, Sarıyer’i 3 golle devirdi!

1. Lig'in 14. haftasında Serik Spor, Sarıyer'i konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Serik Spor, 3-0 kazandı.
Serik Spor'a galibiyeti getiren goller; Kirill Gotsuk ve İliya Berkovskiy'den (2) geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
8. dakikada Serikspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kirill Gotsuk'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada kaleci Alperen'in pas hatasıyla topu kazanan Berkovskiy'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
62. dakikada Amaral'ın pasında ceza sahası içinde Berkovskiy, topu ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Bolu Atatürk
Serikspor: Erten Ersu, Emrecan Terzi, Aleksandr Martynov (Gökhan Akkan dk. 58), Bilal Ceylan (Sertan Taşqın dk. 85), Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Iliya Berkovskiy (Gökhan Altıparmak dk. 69), Marcos Silva (Şahverdi Çetin dk. 85), Kerem Şen, Joao Amaral, Şeref Özcan (Gökhan Karadeniz dk. 85)
Sarıyer: Alperen Uysal, Fethi Özer, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Hamidou Traore (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 45), Malaly Dembele, Julien Anziani (Eşref Korkmazoğlu dk. 78), Berkay Aydoğmuş (Muhammet Mert dk. 45), Ömer Bayram, Ozan Sol (Baran Engül dk. 67), Axel Urie (Oğuzhan Yılmaz dk. 85)
Goller: Kirill Gotsuk (dk. 8), İliya Berkovskiy (dk. 58 ve 62) (Serikspor)
Sarı kartlar: Malaly Dembele, Metehan Mert, Hasan Emre Yeşilyurt, Fethi Özer (Sarıyer), Gökhan Altıparmak, Bilal Ceylan (Serikspor)