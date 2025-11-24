Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor
Giriş Tarihi: 24.11.2025 11:47

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın (25 Kasım salı) oynanacak maçlarla açılacak.

İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak. 9 puanla ligde 9. sırada yer alan Galatasaray, yarın saat 20.45'te Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:

Yarın
20.45 Ajax - Benfica
20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise
23.00 Manchester City - Bayer Leverkusen
23.00 Chelsea - Barcelona
23.00 Borussia Dortmund - Villarreal
23.00 Napoli - Karabağ
23.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao
23.00 Bodo/Glimt - Juventus
23.00 Olimpik Marsilya - Newcastle United

26 Kasım Çarşamba
20.45 Kopenhag - Kairat
20.45 Pafos - Monaco
23.00 Paris Saint-Germain - Tottenham
23.00 Liverpool - PSV
23.00 Arsenal - Bayern Münih
23.00 Atletico Madrid - Inter
23.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta
23.00 Sporting - Club Brugge
23.00 Olympiakos - Real Madrid

ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz