Ahmet Oğuz: "Her maçı kazanmaya oynamak durumundayız"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Cuma akşamı saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Körfez ekibinde moraller yerinde. Göztepe deplasmanından 1 puanla dönen Körfez ekibinde sakatlıktan dönen golcü oyuncu Bruno Petkovic bireysel çalışma yaptı. Serdar Dursun'un olmadığı, Rigoberto Rivas'ın da takımla çalışmalara döndüğü antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yapıldı, yarım sahada çift kale maç oynandı.Antrenman öncesinde ise takımın istikrarlı isimlerinden Ahmet Oğuz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğuz, "Maçtan önce baktığınız zaman; Göztepe deplasmanı dersiniz, 1 puan çok iyi dersiniz. Ama benim beklentilerimin altında Göztepe gördüm. Maç içerisinde kaçırdığımız birkaç net pozisyon var. Onları atsak 3 puan alıp dönecektik. O konuda üzgünüm. Ama Göztepe deplasmanında alınmış 1 puan, 1 puandır" dedi.Süper Lig performansının geçen yılki 1. Lig performansına göre daha iyi olmasının nedenleriyle ilgili soruya Ahmet Oğuz, "Bazen fazla motivasyon sizi iyi de etkileyebilir, kötü de. Ben kariyerim boyunca hırslı futbolcu oldum. Yeri geldi takımıma zarar verdim, bunu da biliyorum. Ama yeri geldi fayda sağladım. Geçen sene belki dışardan bakıldığında lig seçiyor, maç seçiyor gibi görünebilir ama gerçekten öyle değil. Geçen sene de takımıma katkı verdiğimi düşünüyorum. Belki de ligden indi diye performansı daha yüksek bekleniyor ama benim bir standardım vardır; altına düşmem, üstüne çıkabilirim. Süper Lig'de 7-8 sene oynadım. Galiba bu 9'uncu senem. Tecrübelerimi sahaya aktarmaya çalışıyorum. Oranın tozunu toprağını yutmuş biri olarak takımıma ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar mutlu oluyorum" yanıtını verdi.Ligin ilk yarısında kalan 4 maçla ilgili hedeflerine dair deneyimli oyuncu, "En temkinli olmamız gereken zaman. Son 4 maç olarak değil de maç maç gitmemiz gerekiyor. Son 3 hafta olarak baktığımızda; kadro kalitesi ve sıralama olarak üst takımlarla oynadık. Şu an gerçekten kendi rakiplerimiz. Bu döngüyü aşabilirsek hedefler farklı olur. Ama önce maç maç gidip her maçı kazanmaya oynamak durumundayız" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği maçına dair öngörüsünü de paylaşan Ahmet Oğuz, "Kim daha çok isterse o kazanacaktır. Mücadelemizi en üst seviyede göstereceğiz. Bilmiyorum ne kadar taraftar gelir. Ne kadar gelirse o kadar iyi bizim için. Taraftar bizim birinci adamımız" şeklinde konuştu.Göztepe maçının bitimiyle birlikte sahada oturup Kocaelispor taraftarını izlemesiyle ilgili olarak da Ahmet Oğuz, "90 dakika boyunca bağırarak bize destek oldular, bizi izlediler. Düdük çalınca da ben de gidip taraftarımızı izlemek istedim. Çünkü hiç susmadılar. Ortaya böyle bir görüntü çıktı. Onlara teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.