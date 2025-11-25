Gençlerbirliği’nde Mehmet Kaya yeniden aday! 400 milyon TL’lik kasa kolaylığı taahhüdü...

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun 13 Kasım 2025'te Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı toplantı sonucunda, kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi kararlaştırılmıştı.

Kırmızı-siyahlı kulübün mevcut başkanı Mehmet Kaya, 29 Kasım'da yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağı öğrenildi.

400 MİLYON TL TAAHHÜDÜ

Yeni yönetim kurulu üye adaylarıyla bugün bir araya gelen Mehmet Kaya, seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon TL'lik kasa kolaylığı sağlayacaklarını duyurdu. Kaya'nın bu taahhüdü, toplantı sırasında yazılı olarak da kayıt altına alındı.

TARİHLER BELLİ OLDU

Olağanüstü genel kurul kararı alınan başkent temsilcisinde seçim, çoğunluğun sağlanması halinde 29 Kasım'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.