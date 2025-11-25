Göztepe, savunmasıyla rakiplerine geçit vermiyor

Geçen sezon özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla dikkati çeken Göztepe, bu sezona da iyi başladı.

İlk 8 haftada yenilgi görmeyen sarı-kırmızılılar, oyun sistemiyle de farklı bir performans ortaya koydu.

Ligin ilk 13 haftasında kalesinde sadece 6 gol görerek en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, sadece 4 takımdan gol yedi.

İlk 3 haftada kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, bu sezon kalesindeki ilk golü 4. haftada TÜMOSAN Konyaspor maçında yedi.

Beşinci haftadaki Zecorner Kayserispor deplasmanında da kalesinde 1 gol gören İzmir ekibi, Beşiktaş, ikas Eyüpspor ve Rams Başakşehir maçlarında kalesini gole kapattı.

Dokuzuncu haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak namağlup ünvanını kaybeden Göztepe, Galatasaray deplasmanında ise 3 gol yedi.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor maçlarında da kalesini gole kapatmayı başaran sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 6 golle en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.

3'LÜ DEFANSIN BAŞARISI

Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, geçen sezonda olduğu gibi bu sezon da takımını 3'lü savunma sistemiyle oynatıyor.

Savunmaya Brezilyalı stoper Allan Godoi, sağ bek Arda Okan Kurtulan ve sol bek Tunuslu Amin Cherni'yi transfer eden Göztepe, kaleci Lis'in de başarılı grafik çizmesiyle geçen sezonki performansının üzerine çıktı.

Geçen sezon 13 maçta 19 gol yiyen İzmir temsilcisi, bu sezon ise kalesinde sadece 6 gole izin verdi. Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 de yenilgi alan Göztepe, rakip kalelere 15 gol atma başarısı gösterdi.

İzmir temsilcisi, topladığı 23 puanla ligin 5. sırasında kendisine yer buldu.

GALATASARAY 8 GOL YEDİ

Göztepe'nin ardından kalesinde 8 gol gören lider Galatasaray ligde en az gol yiyen ikinci takım olurken, Trabzonspor ise 11 golle 3. sırada yer aldı.

Ligde Zecorner Kayserispor 31 golle kalesinde en fazla gol gören takım olarak dikkati çekerken, Kayseri ekibini 24 golle Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takip etti.