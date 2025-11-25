Hüseyin Eroğlu’nun yeni takımı açıklandı

Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Hüseyin Eroğlu'nun 1. Lig'in en tecrübeli ve en iyi teknik direktörü olduğunu söyledi.

Eroğlu'nun kariyerinde 4 şampiyonluğunun bulunduğunu belirten Korkmazoğlu, "Hüseyin hocamızla görüştüğümüzde beşinci şampiyonluğu için buraya çağırdığımızı söyledik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Kupayı kendisinden istiyoruz." dedi.

Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek üzere Eroğlu ile anlaştıklarını dile getiren Korkmazoğlu, "Kısa vadeli hedefimiz bu takımı Süper Lig'e taşımak. Orta vadeli hedefimiz, Anadolu'nun yıldızlarını içinde barındıracak bir yıldızlar akademisini kurmak. Uzun vadeli planlar Çorum FK'yi Avrupa'ya entegre etmektir." diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu ise güzel bir heyecan ve mutluluk yaşadığını anlattı.

Şimdiye dek şampiyonluk elde ettiği takımların renklerinden birinin hep kırmızı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, Çorum FK'nin de kırmızı ve siyah renklere sahip olduğunu, bu sezon Çorum FK ile 5. şampiyonluğu elde etmek istediğini vurguladı.

Çorum FK'nin her geçen gün futbol anlamında ülkeye kattığı değeri artırdığının altını çizen Eroğlu, "Bizler burada olmaktan dolayı gururluyuz ve bu başarının bir parçası olarak süreci lehimize çevirdiğimizde, başarılı olduğumuzda ne kadar mutlu olacağımızı da hep beraber göreceğiz. Çorum FK'yi Anadolu'nun yıldızı yapmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum FK'nin iyi bir takım olduğunu, yeterli tecrübesinin bulunduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kendimize güveniyoruz. Teknik ekibimize güveniyoruz. Sezon başı baktığımızda burada şampiyonluk için kurulan bir takım olgusu var. Burada bahane üretmek değil, başarıya giden yolda bütün tecrübemizi, iletişimimizi, deneyimimizi kullanarak lig bittiğinde takımı taşımak gibi bir görevimiz var. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."