Murat Özbostan, Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarını tek tek değerlendirdi! “Rest çekti”

Bazı bahis şirketlerinin eksik bilgi vermesi için "Bakkal dükkanı mı işletiyorsunuz?" ifadesini kullanarak 'bilgileri paylaşın' resti çekti.

İsmi açıklanmayan 47 futbolcu için "Bunlar 1 kupon yapmış" derken soruşturmanın bu isimler üzerinden devam ettiğini ve daha aklanmadıklarını söyledi. Hatta Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal için de "Evet tedbir yok ama aklanan da yok" ifadesini kullandı. 47 futbolcunun durumu bugün belli olacak. Oyuncularla ilgili en çok merak edilen şey 4 büyük takımdan futbolcu var mı?

Operasyonun çok büyük olmasını bir depreme benzetti. "Futbol zarar görecek" diyerek tüm riskleri göze aldıklarını söyledi. Bu, şu demek: "Kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz... Artık dönmek yok."