Osimhen imkânsızın peşine düştü!

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçını kaçırmıştı. US Gilloise sınavında kadroda olmayı çok isteyen yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle krallıkta zirvede yer alıyor. Nijeryalı futbolcu için son kararı hocası Okan Buruk ve sağlık heyeti birlikte verecek. 26 yaşındaki yıldız dünkü son idmana da çıkmadı. Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 12 gole imzasını koydu.

SON İDMANA ÇIKMADI

Sakatlıklarla boğuşan G.Saray'da dün 6 oyuncu idmana katılmadı. Osimhen, Lemina, Singo, Yunus, Kaan ve Berkan çalışmada yer almadı.