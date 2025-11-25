Taraftar artık tiyatro izlemek istemiyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlenen basın toplantısında bahis operasyonlarının devam edeceğini, kulüplerin kendi içlerinde temizlik yapması gerektiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve ekibine teşekkür eden Hacıosmanoğlu, "Buradan bir çıkar devşirebilir miyiz mantığı bir kenara bırakılmalı. Bu toplumsal bir olay. Belki 1-2 sene sıkıntısını çekeriz ama ortamı kararlılıkla temizlersek yarınlar Türk futbolu için çok daha iyi olur" dedi. Başkan sözlerini şöyle sürdürdü:

DEPREM VAR, HERKES ZARAR GÖRECEK

Bu işten zarar görecek kulüpler de futbolcular da var. 'Hayat nasıl devam edecek' diye herkesin kafasında soru işareti var. Bu ülkede deprem oldu, pandemi oldu, takım sayıları arttı. Bunların hepsi doğal afet. Bugün futbolda deprem var. Herkes müsaade etsin, nasıl takım sayısı arttıysa şimdi de düşsün. Takımlar hayatlarını nasıl devam ettirecek diye sürekli toplantılar yapıyoruz. Bir takımın 3 kalecisi gitmiş, genç bir kaleci vardı kalede. Temizlenme adına herkes çileye katlanacak.

BECEREMEYENLER DÜKKANI KAPATACAK

3. Lig'de 25 yaş sınırını getirdik. 35-37 yaşına gelmiş oyuncular 3. Lig'de oynadığı için akademilerden her sene 1500 çocuk kendilerine takım bulamıyor. Amatör takımlardan takviye yapıp hayatlarına devam edecekler. Etmeyenler dükkanı kapatacak. Futbolun en büyük emekçisi taraftar. Hiçbiri tiyatro izlemek istemiyor. Hepsi dürüst, adil, herkese eşit mesafede kararların verildiği Türk futbolu seyretmek istiyor.



AKLANMADILAR

Hacıosmanoğlu, "Beşiktaşlı futbolcular Necip ve Ersin'in kendilerini akladığı bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreçte futbolcuların kendilerine daha önce ihtar gönderilip haklarını savunması talep edilecek mi?" şeklindeki soruya, "Bize aklandı diye gelen bir şey yok. Sevki yapılmayan 47 oyuncu var. Birer kupon oynayanları bir kenara ayırdık, onların araştırması devam ediyor. Tedbir kararı kalktı ama bu iş henüz sonuçlanmadı. Sonucu yargı sürecinde belli olacak. Hiç kimseye bir ayrıcalığımız yok" yanıtını verdi.



MALZEMECİDEN SAĞLIKÇIYA KADAR...

Yabancı bahis şirketlerinden, başka şahıslar üzerinden bahis oynayan isimlerin tespitiyle ilgili çalışmalara da değinen başkan Hacıosmanoğlu, "Interpol de UEFA da devrede. İllegal bahisle ilgili başsavcılık araştırmaları devam ediyor. Sadece bahis sitelerinden değil, ilgili isimleri kendilerine verdik. Hem MASAK üzerinden hem HTS kayıtları üzerinden, 1, 2 ve 3. derece yakınlarının hesap hareketlerinden çok kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası. Hep söylüyorum başsavcım akın akın geliyor. Futbolu yönetenler burada öyle şeyleri rezillik olmasın diye kapattı ki siz bunları kapattıkça insanlar nasıl olsa bir şey olmuyor diye cesaretlenir. Geldiğimiz noktanın ana sebebi budur. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktörler, antrenörler, tercümanlar, malzemeci, sağlık çalışanı, menajer, temsilciler, gözlemciler. Onlar da bu hafta geliyor. Bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü temizlemiş olacağız."



TEMİZLİĞİNİZİ YAPIN!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kulüp başkanlarının kendi temizliklerini kendilerinin yapması gerektiğini vurgulayıp şunları söyledi: "Yarın hem bizim hem başsavcılığın incelemesi neticesinde olumsuz durumlarla karşılaştıkları zaman da üzülmesinler. O yüzden çağrım; kendi temizliğini kendileri yapsınlar. Çalışmalara hakemler ve futbolcularla başladık. Hakemlere yapıldığında herkes memnun oldu. Ne zaman futbolculara sıra gelince işi sulandırmaya, farklı farklı yönlere çekmeye başladılar. Temizlik sadece hakemlerden olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım. Temiz Türk futbolu istiyorsak, size dokunduğunda da aynı desteğe devam etmeniz lazım.



KAYIP 52 MİLYAR DOLAR

SÜRECİN Avrupa'dan da destek bulduğunu aktaran TFF Başkanı, "İngiltere'de ciddi bir kanalda ciddi yorumcular kendi federasyonlarına çağrıda bulunuyor. Hakem, oyuncu ismi vererek 'Bunlar bahis oynuyor, siz temizliğe ne zaman başlayacaksınız?' diye soruyor. Bize yöntemi nasıl yapıyorsunuz diye müracaat eden birkaç federasyon var. Art niyetli insanlar, hangi riskleri göze aldığımızı değerlendirecekleri yerde, 'Bahisçi olarak dünyaya lanse ediliyoruz.' diyorlar. Geçen sene Türkiye'den yurt dışına çıkan para 52 milyar dolar. Bahisin merkezi biz değiliz Avrupa. illegal bahisi ne kadar engellersek Türk toplumuna o kadar hizmet etmiş oluruz. Bunu sadece futbol ailesi olarak düşünmeyin" diye kon uştu.