Giriş Tarihi: 26.11.2025 10:21

Beşiktaş’ta Rafa Silva için teknik ekip ve yönetimin vereceği kararın, sağlık heyetinden gelecek rapora göre şekilleneceği aktarıldı.

Beşiktaş’ta Rafa Silva için son söz sağlık ekibinde!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde sona doğru yaklaşılırken, oyuncunun bel ağrısı şikayetlerine dair bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Ağrılarının devam ettiğini yinelemesi nedeniyle 4 günlük tedavi programı planlanmıştı. Portekizli yıldız, bu süreçte takımın idman saatlerinden farklı zamanlarda tedavi oldu.

SON RAPOR BEKLENİYOR

Bireysel çalışmalara dün başlayan tecrübeli futbolcunun durumu sağlık heyeti tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. 2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbiden bu yana ağrılarını gerekçe göstererek idmana çıkmayan Rafa Silva, takımdan ayrılma isteği konusunda geri adım atmazken siyah-beyazlı kulüp hukuki yaptırımlar için sağlık heyetinin son raporunu bekliyor.

