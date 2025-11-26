Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Arseniy Batagov'a yakın takip! 3 ekip radara aldı...
Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:47

Trabzonspor'un formda ismi Arseniy Batagov, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ukraynalı futbolcuyu 3 farklı takımın izlemeye aldığı öğrenildi.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Arseniy Batagov için yeni bir gelişme meydana geldi.

Geldiği günden bu yana başarılı bir grafik çizen Ukraynalı yıldız, son oynanan Başakşehir maçına da iki asistle damga vurdu.

Batagov ayrıca en fazla pas yapan (66), en fazla top kapan (3), en fazla ikili mücadele kazanan (7), en fazla sahipsiz top kazanan isim oldu.

İTALYAN DEVİ DEVREDE

Öte yandan 23 yaşındaki stoperi, üç farklı takımın scoutu tarafından canlı olarak takip edildiği ortaya çıktı.

Arseniy Batagov'a talip olan takımlardan birisinin de İtalyan devi Lazio olduğu öğrenildi.

