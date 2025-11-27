Carlo Holse: "Kazanmaya gelmiştik, fırsatları değerlendiremedik"

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde İzlanda deplasmanında Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Holse, "Bu sonuç istediğimiz bir sonuç değildi. Açıkçası göstermiş olduğunuz performans da maçın sonucunu belirler. Bugün gösterdiğimiz performans ile sadece berabere kalabildik. Sonuç olarak da 1 puan alabildik" dedi.

4 Avrupa maçında 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdiğinin hatırlatılması üzerine ise Holse, "Bugün de gol atmam gerekiyordu. Sonuç olarak oyunumuzun bir parçasıyım. Buraya kazanmaya gelmiştik. Ne yazık ki elde ettiğimiz fırsatları yakalayamadık. Girdiğimiz pozisyonları golle değerlendiremedik" diye konuştu.