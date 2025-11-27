Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya’dan seçim açıklamaları! "Emre Mor ve Cenk Tosun ile görüşme halindeyiz"

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurul öncesi Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Transfer planlarından genel kurul sürecine, kulübün mali yapısından teknik ekiple ilgili değerlendirmelere kadar birçok konuda mesaj veren Kaya, gündeme dair merak edilenleri yanıtladı.

"CENK TOSUN VE EMRE MOR İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

Devre arası transfer dönemine ilişkin konuşan Başkan Mehmet Kaya, hem yerli hem yabancı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti. Cenk Tosun ve Emre Mor ile görüşmeler yaptıklarını açıklayan Kaya, Galatasaray'dan bir oyuncunun da gündemde olduğunu söyledi.

Kaya, transfer planlamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"3 kesin, 1 olası transfer doğrultusunda oyuncu alacağız. Emre Mor, Cenk Tosun ve Galatasaray'dan bir oyuncu ile görüşmeler sürüyor. 1-2 oyuncu gönderebiliriz; birkaç yabancı oyuncu da kadroya katılabilir. Yedek kulübemizde sonradan oyuna girip katkı verebilecek oyuncu neredeyse yok."

GENEL KURUL VE TEDBİR KARARI: "YENİ ÜYELER OY KULLANABİLECEK"

29 Kasım'daki olağanüstü genel kurulda çoğunluğun sağlanamayacağını düşündüğünü belirten Kaya, seçimlerin büyük olasılıkla 6 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.

Gençlerbirliği'nde çok sayıda üyenin imza toplaması sonrası alınan tedbir kararına ilişkin de konuşan Kaya, kararın seçimde yeni üyelerin oy kullanmasını engellemeyeceğini vurguladı:

"Tedbir kararına itirazda bulunduk, sonucun bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Yeni üyelerin seçime katılımında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak; karar 13'ünden değil 19'undan sonra geçerli. Yaklaşık 1200 yeni üyenin genel kurulda oy kullanabileceğini düşünüyorum."

"17–18 BANDINDA İLK YARIYI TAMAMLARIZ"

Ligin ilk yarısına dair beklentilerini de paylaşan Kaya, kalan maçlarda 6 puan alabilecek güçte olduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başakşehir maçından önce 9 puan hedefimiz vardı. Yine aynı fikirdeyiz. Kalan maçlarda 6 puan alırsak ilk yarıyı 17–18 puan bandında tamamlarız diye düşünüyorum."

"CAVCAV RUHUNU TEKRAR GETİRECEĞİZ"

Altyapıda değişime gidildiğini ve yeni bir yapılanma başlatıldığını belirten Başkan Kaya, merhum İlhan Cavcav'ın modelini örnek aldıklarını söyledi:

"Altyapıda ekip istediğimiz gibi değildi, değişiklik yaptık. Göktuğ Bey orayı daha doğru yönetiyor. Cavcav'ın yaptığı gibi altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuları değerlendirmek istiyoruz. Bu kaosun içinde bunu başarabilirsek çok büyük bir iş yapmış oluruz."

"400 MİLYON TL YAZILI TAAHHÜT ALINDI 500 GETİREN OLURSA ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM"

Gençlerbirliği'nin mali durumu hakkında detay veren Kaya, kulübün borcunun bir milyarın üzerinde olduğunu ancak bunun vadeli bir borç yapısı olduğunu kaydetti. Seçim sürecine değinen Kaya, eski ve yeni yönetici adaylarından toplamda yaklaşık 400 milyon TL tutarında bağış taahhüdü aldıklarını açıkladı.

"Bu rakam söz değil; yazılı taahhüt aldık. Geçmişte sözler tutulmuyordu, buna izin vermedim. Eğer 6 Aralık'taki seçimde yeniden seçilirsek bu 400 milyon TL bağış olarak kulübe girecek. Bir aday çıkıp 500 milyon getirirse adaylıktan çekilirim."