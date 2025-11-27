Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hava topları ile Varga’ya dikkat!..
Giriş Tarihi: 27.11.2025

Hava topları ile Varga’ya dikkat!..

UĞUR ÇEM
Hava topları ile Varga’ya dikkat!..
AVRUPA Ligi'nde 4 maçta 8 gol kaydeden Ferencvaros, bunların 3'ünü Barnabas Varga, Kristoffer Zachariassen ve Süper Lig'den Karagümrük formasıyla tanıdığımız Aleksandar Pesic'in kafa vuruşuyla buldu.
AĞLARA yolladıkları gollerin 7'sini ceza sahası içinden kaydeden Macar ekibi, sadece 1'ini dışarıdan attı.
SERT ve kontrolsüz bir oyun anlayışı olan Ferencvaros, gördüğü 12 sarı kartın 10'unu faullerden aldı.
HAVA topu hakimiyetinde Avrupa Ligi'nin zirvesinde bulunuyorlar. Toplamda kazandıkları 97 topla dikkat çekerken Varga (33), Raemaekers (8) ve Joseph (7) başı çekti…
4 KARŞILAŞMADA kazanılan 2 penaltıdan Varga yararlanamadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hava topları ile Varga’ya dikkat!..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz