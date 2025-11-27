Hava topları ile Varga’ya dikkat!..

AVRUPA
Ligi'nde 4 maçta 8 gol kaydeden Ferencvaros, bunların 3'ünü Barnabas Varga, Kristoffer Zachariassen
ve Süper Lig'den Karagümrük formasıyla tanıdığımız Aleksandar Pesic'in
kafa vuruşuyla buldu.
AĞLARA
yolladıkları gollerin 7'sini ceza sahası içinden kaydeden Macar ekibi,
sadece 1'ini dışarıdan attı.
SERT
ve kontrolsüz bir oyun anlayışı olan Ferencvaros, gördüğü 12 sarı kartın
10'unu faullerden aldı.
HAVA
topu hakimiyetinde Avrupa Ligi'nin zirvesinde bulunuyorlar. Toplamda kazandıkları 97 topla dikkat çekerken Varga (33), Raemaekers (8) ve Joseph (7) başı çekti…
4 KARŞILAŞMADA
kazanılan 2 penaltıdan Varga yararlanamadı.