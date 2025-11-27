İşte UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftanın sonuçları!

Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenerek gecenin en farklı sonucuna imza atan Olimpik Lyon, puanını 12 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.
Roma, milli oyuncu Zeki Çelik'in forma giydiği mücadelede Midtjylland'ı 2-1 yendi. Karşılaşmada 78 dakika görev yapan Zeki Çelik, ilk golün pasını verdi. İlk 4 haftayı kayıpsız geçen Midtjylland, ilk mağlubiyetini yaşadı.
Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Dinamo Zagreb'i 4-0'lık skorla geçti. Porto ise milli futbolcu Deniz Gül'ün 67 dakika sahada kaldığı maçta Nice'i 3-0 mağlup etti.
Ligdeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 5. hafta sonunda 8 puanla 20. sırada yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0
Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4
Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6
Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0
Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1
Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1
Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1
Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1
Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre): 2-1
Porto (Portekiz) - Nice (Fransa): 3-0
Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya): 0-0
Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan): 1-1
Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 1-3
Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0
PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç): 1-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya): 3-2