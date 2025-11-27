İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları!

Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Samsunspor, 10 puan ve averajla zirvede yer aldı. Sigma Olomouc, ligde 3'te 3 yapan ve zirve mücadelesi veren Celje'yi 2-1 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini yaşattı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Shamrock Rovers'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Puanını 9 yapan Shakhtar Donetsk, 4. sıraya yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan): 0-1

Breidablik (İzlanda) - Samsunspor: 2-2

Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0

Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0

Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya): 0-1

Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere): 2-1

Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda): 2-0

Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç): 2-1

Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre): 2-0

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1

Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya): 2-1

Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-1