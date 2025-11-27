Samsunspor, İzlanda’da liderliğini sürdürdü!

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, Breidablik'e konuk oldu. Karadeniz ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Temsilcimizin maçtaki gollerini 20 ile 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydederken, İzlanda ekibinin gollerini 6. dakikada Ingvarsson ve 72. dakikada Kristinsson attı.

Bu sonucun ardından puanını 10'a yükselten Samsunspor, averaj farkıyla haftayı lider tamamladı. Breidablik ise puanını 2 yaptı ve 32. sıraya çıktı.

Reis ve öğrencileri, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te AEK Atina'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6'ncı dakikada Thorsteinsson'un ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Ingvarsson'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

9'uncu dakikada Mouandilmajdi'nin topuk pasıyla buluşan Holse, ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Anton Einarsson son anda kornere çıkarttı.

20'nci dakikada Makoumbou'nun ara pasıyla buluşan Mouandilmadji ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

48'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda topun gelişine vuran Mouandilmadji'nin şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu kaleci Anton Einarsson aldı.

55'inci dakikada Holse'nin ara pasıyla buluşan Moundilmadji, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-2.

72'nci dakikada Omarsson'un ara pasıyla buluşan Kristinsson'un vuruşunda meyin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

80'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı köşe vuruşunda defans topu uzaklaştırdı. Dönen topa Soner Gönül gelişine vurdu fakat top defansa çarparak kornere çıktı.

81'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Emre Kılınç'ın önüne düştü. Emre Kılınç'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu Breidablik defansı uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Polat Yaldır'ın pasıyla buluşan Mouandilmadji kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut kaleci Anton Einarsson'dan döndü.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Laugardalsvöllur

HAKEMLER: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev (Ukrayna)

BREIDABLIK: Anton Einarsson, Valgeirsson (Dk. 70 Yeoman), Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson (Dk. 81 Steindorsson), Gunnlaugsson, Ludviksson (Dk. 70 Snaer), Omarsson, Bjarnason (Dk. 70 Kristinsson), Thorsteinsson

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 65 Mendes), Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 75 Soner Gönül), Yunus Emre Çift (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse, Musaba (Dk. 75 Polat Yaldır), Emre Kılınç, Mouandilmadji

GOLLER: Dk. 6 Ingvarsson, Dk. 72 Kristinsson (Breidablik) - Dk. 20 ve Dk. 55 Mouandilmadji (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Muminovic (Breidablik)