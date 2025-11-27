Samsun’un buzda zirve dansı!

UEFA Konferans Ligi'nde doludizgin giden, 9 puanla lider durumda bulunan Samsunspor, 4. hafta maçında bugün İzlanda temsilcisi Breidablik ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibini İzlanda'da soğuk hava şartları beklerken, saat 23.00'te başlayacak maç esnasında şehirde sıcaklığın -4 derecelere kadar düşeceği öğrenildi. Kırmızı-beyazlılar, sadece 1 puan alabilen ve 32. sırada yer alan rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Samsun'da tedavilerine devam edilen Ntcham, Coulibaly, Sousa ve Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil forma giyemeyecek. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Konferans Ligi şampiyonluğunun hayalini kurduklarını ima ederek şöyle konuştu:

HAYALLERİMİZ VAR

"Bu maçı kazanırsak, hedefimize ulaşma anlamında çok büyük bir adım atmış olacağız. Hayal kurmak güzeldir. Bizim de hayallerimiz var. Lider olarak oynayacak olmamız üzerimizde herhangi bir baskı yaratmıyor. Açıkçası pozitif bir baskı var."