Trump’la yemek yedi dünyayı kazandı!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz'in, İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-0 yenildiği maçtaFIFA Disiplin Kurulu, 40 yaşındaki yıldızı 3 müsabakadan men ederken,duyurdu. Ermenistan müsabakasında oynamayan ve 1 maçlık cezasını çeken Ronaldo, böylece Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlangıcında forma giyebilecek. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yemek yemiş, samimi pozlar veren ikili aralarında minik bir maç yapmıştı.Ronaldo'nun cezasının ertelenmesi, dünya ve Avrupa basınında büyük tartışmalara neden olurken FIFA'yısuçladılar. Portekizli süper star milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüştü.