Trump’la yemek yedi dünyayı kazandı!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz'in, İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-0 yenildiği maçta rakibine dirsek atan ve 3 maç ceza alan Ronaldo'ya müjdeli haber geldi.
FIFA Disiplin Kurulu, 40 yaşındaki yıldızı 3 müsabakadan men ederken, 2 maçlık bölümünün bir yıl süreyle ertelendiğini
duyurdu. Ermenistan müsabakasında oynamayan ve 1 maçlık cezasını çeken Ronaldo, böylece Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlangıcında forma giyebilecek. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yemek yemiş, samimi pozlar veren ikili aralarında minik bir maç yapmıştı. Beyaz Saray'daki ziyarete FIFA Başkanı İnfantino da katılmıştı.
Ronaldo'nun cezasının ertelenmesi, dünya ve Avrupa basınında büyük tartışmalara neden olurken FIFA'yı "kuralları hiçe saymakla"
suçladılar. Portekizli süper star milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüştü.