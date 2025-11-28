A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk’la berabere kaldı!

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen A Milli Kadın Takımımız, turnuvanın hazırlıkları kapsamında bugün Arnavutluk ile özel maçta karşılaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. Millilerin golünü 50'nci dakikada Ebru Topçu atarken, Arnavutluk'un golünü 20'nci dakikada Alma Hilaj kaydetti.

Milli Takım kadrosuna davet edilen İlayda Cansu Kara, 86. dakikada oyuna girerek kariyerindeki ilk A Milli maçına çıktı.

Karşılaşmayı TFF Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal ve hazırlık kampı devam eden U23 Kadın Millî Takımımızın teknik heyet ve oyuncuları da tribünden izledi.

Ay-Yıldızlılarımız, Arnavutluk maçında süre almayan oyunculardan kurulu kadrosu ile yarın da U23 Kadın Millî Takım ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. Saat 16.00'da başlayacak bu karşılaşmada Kadın A Millî Takım'a yükselme potansiyeli olan genç futbolcuların durumu gözlenecek.

1 ARALIK'TA YENİDEN OYNAYACAKLAR

Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk ile ikinci hazırlık maçını 1 Aralık Pazartesi günü Riva'daki Türk Hava Yolları Sahası'nda oynayacak. Futbolseverler takımımızın bu maçını saat 16.00'da TRT Tabii Spor 6'dan ücretsiz izleyebilecek. Millilerin kampı ertesi gün sona erecek.

3 MART'TA RAKİP MALTA

Türkiye, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 3 Mart 2026'da Malta'yı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda'ya, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre'ye konuk olacak.

18 Nisan 2026'da İsviçre'yi, 5 Haziran 2026'da Kuzey İrlanda'yı Türkiye'de ağırlayacak Kadın A Millî Takımımız, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026 tarihinde Malta deplasmanında oynayacak.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Elif Keskin, Gülbin Hız, Eda Karataş, İlayda Civelek (Dk. 85 Birgül Sadıkoğlu), Melike Pekel (Dk. 70 Selen Gül Altunkulak), Miray Cin (Dk. 46 Halle Rose Pembe Şensizoğlu), Ece Türkoğlu (Dk. 86 İlayda Cansu Kara), Ebru Topçu, Busem Şeker, Kader Hançar

ARNAVUTLUK: Rajmonda Spahiu, Arbenita Curraj, Arbiona Bajraktari, Fortesa Berisha (Dk. 73 Meusare Begallo), Valentina Troka (Dk. 90 Dilajda Leka), Qendresa Krasniqi, Megi Doci ©, Ezmiralda Franja, İlarja Zarka (Dk. 73 Teresa Deda), Klea Hamonikaj, Alma Hilaj

GOLLER: Alma Hilaj (Dk. 20), Ebru Topçu (Dk. 50)

SARI KARTLAR: Ezmiralda Franja (Arnavutluk)