Rakamlarda rakibini ezdi

Fenerbahçe, İstanbul'a gelirken Avrupa Ligi'nde 3. sırada yer alan Ferencvaros karşısında rakamlarda üstündü. Topla oynamada rakibini ikiye katladı. Sarı-lacivertliler, yüzde 66'ya 34 önde
olmasına rağmen girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Tedesco'nun öğrencileri 53 ikili mücadele kazanırken rakip bu değerde 45'te kaldı.
Fenerbahçe 13, Ferencvaros 12 hava topu aldı. Ancak sahadan beraberlik çıktı. Kanarya'da Semedo 81 kez pas verirken 76'sında başarılıydı.
Onu 78/75'le Skriniar izledi. Talisca ise üçüncü bölgede %95'lik pas isabet yüzdesi yakaladı.
Hava topu mücadelesinde en başarılı isim genç Yiğit Efe Demir oldu. 8 defa hava topu mücadelesine girdi, 5'ini kazandı.