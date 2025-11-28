Sivassporlu futbolcu kaçtı, sosyal medya karıştı

Sivasspor'un, Brezilya'nın 2. Lig ekiplerinden America MG'den geçtiğimiz yaz transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Luan Campos, geçtiğimiz günlerde izinsiz bir şekilde şehri terk etmişti. Bu olay, Fransız futbolcu Yannick Kamanan'ı akıllara getirdi. Sivasspor'da 2009 yılında forma giyen Fransız futbolcu Kamanan, tek taraflı olarak sözleşmesini feshedip şehirden ayrıldıktan sonra, "Sivas'ın New York olmadığı açık. Burada zamanın dışındayız. 1850'lerde yaşamak gibi bir şey" cümlelerine yer vermişti.

Bu ifadeler de şehirde tepkiyle karşılanırken, akıllarda kalan ise bir Sivaslının sosyal medya üzerinden Kamanan'a verdiği, "Kabilesindeki akrabaları üzerinden uçak geçerken mızrak atıyor. O Sivas'ı beğenmiyor" oldu.



AKILLARA YANNİCK KAMANAN'I GETİRDİ.

Bu kez de Luan Campos sözleşmesi devam etmesine rağmen hiç kimseye bilgi vermeden şehri terk etti. Cambos'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddia edilen, "Aklımı yitireceğim" şeklindeki içerikler şehirde tepkilere neden oldu. Cambos'un bu gidişi ise akıllara Yannick Kamanan'ı getirdi.



PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Şehirde oluşan tepkiler üzerine Campos ve ailesi yeni paylaşımlar yaparak Sivas'ı sevdiklerini, ancak kulüpten 2 ay boyunca alacaklarını tahsil edemediği için ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Çocuklarının Sivasspor formalı fotoğraflarını paylan Campos için Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise futbolcunun alacaklarını tahsil edemediği iddiası yalanlandı.



"ÖNCE ÜZDÜ SONRA SEVİNDİRDİ"

Campos'un adeta kaçarcasına Sivas'tan ayrılması Sivaslılar tarafından da farklı şekillerde yorumlandı. Selim Enes Yılmaz isimli Sivasspor taraftarı, "Futbolcunun gitmesi hiç hoş olmadı. Para alamadığı için gittiği söyleniyor ama ben bunun bir bahane olduğun düşünüyorum. Elbet bir gün parası ödenirdi, kaçmasına gerek yoktu. Futbolcunun aleyhinde paylaşımlar yapmışlar ama böyle bir durum yok. Sosyal medyanın sıkıntısı bunlarda. Futbolcunun aleyhinde yapılan paylaşımlardan sonra futbolcu, çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirerek paylaşım yaptı. Bu durum da beni mutlu etti" dedi.



"SOĞUKTAN DOLAYI KAÇMIŞ OLABİLİR"

Akın Aslan ise futbolcunun Sivas'ın soğuğuna dayanamadığı için kaçmış olabileceğine dikkat çekip, "Ben bu futbolcunun gitmesini Sivas'ın soğuğuna dayanamadığı için olduğunu düşünüyorum. Gittikten sonra çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip, paylaşması bizi mutlu etti. Ama kaçıp gitmesi hoş bir davranış olmadı. Bu adam Brezilyalı ve bunun ülkesinde uçağa bile mızrak atıyorlar" şeklinde konuştu.

Tacettin Kılıç isimli taraftar futbolcunun gitmesini nankörlük olarak adlandırırken, Lütfi Civelek de, "Parasını alamıyorsa mecbur gidecek. Futbolcu gittikten sonra ise yalan yanlış yorumlar ve paylaşımlar yapmışlar. Bence bu durum çok yanlış. Çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip paylaşım yapınca mutlu olduk" diye konuştu.

Şahin Erdoğan da önceki sezon Ukrayna'da oynayan futbolcu için, "Savaştan değil Sivas'tan kaçtı" ifadelerini kullandı.