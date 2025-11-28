Trendyol 1. Lig: Pendikspor, 2 golle kazandı!

1. Lig 15. hafta maçında Pendikspor, Manisa FK'yi konuk etti. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri; 90.dakikada Djordje Denic ile 90+5'te Thuram kaydetti. Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 32'ye yükseltirken, Manisa FK ise 13 puanda kaldı.

1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor, Çorum FK'ye konuk olacak. Manisa FK ise Vanspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

10. dakikada Bekir Karadeniz'in uzak mesafeden şutunda kaleci Vedat'tan seken topa ceza sahası sol çaprazında Wilks'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

25. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Ahmet Karademir'in şutunda kaleci Vedat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Wilks'in kaleciden dönen topa kale önünde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

47. dakikada sol taraftan Burak Süleyman'ın ortasına iyi yükselen Diony'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

90. dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu Thuram ceza sahası dışındaki Denic'e indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90+5. dakikada Toure'nin geri pasında kaleci Vedat meşin yuvarlağı ıskaladı, Thuram meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-0