Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus, Kenan Yıldız'ın golleriyle kazandı!
Giriş Tarihi: 29.11.2025 22:04

Juventus, Kenan Yıldız'ın golleriyle kazandı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-1 mağlup etti. Goller, milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi.

AA
Juventus, Kenan Yıldız’ın golleriyle kazandı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Ev sahibi takım, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Konuk takımın 26. dakikada Sebastiano Esposito ile öne geçtiği maçta siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 27 ve 45+1. dakikalarda milli futbolcu Kenan Yıldız attı.

Kenan Yıldız, 85. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı. Cagliari'de maça yedek başlayan Semih Kılıçsoy ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus bu galibiyetle puanını 23'e çıkarırken, Cagliari 11 puanda kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus, Kenan Yıldız'ın golleriyle kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz