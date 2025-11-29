Juventus, Kenan Yıldız’ın golleriyle kazandı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Ev sahibi takım, mücadeleyi 2-1 kazandı.
Konuk takımın 26. dakikada Sebastiano Esposito ile öne geçtiği maçta siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 27 ve 45+1. dakikalarda milli futbolcu Kenan Yıldız attı.
Kenan Yıldız, 85. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı. Cagliari'de maça yedek başlayan Semih Kılıçsoy ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.
Juventus bu galibiyetle puanını 23'e çıkarırken, Cagliari 11 puanda kaldı.