Trendyol 1. Lig: Serikspor, Vanspor deplasmanında kazandı!

1. Lig 15. hafta maçında İmaj Altyapı Vanspor ile Serikspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Serikspor'a galibiyeti getiren tek golü, 49.dakikada Berkovskiy kaydetti. Bu sonucun ardından Vanspor, 21 puanda kalırken, Serikspor 25 puana yükseldi.
Mücadele öncesinde Vanspor, sahaya "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız" pankartıyla çıktı.
Stat: Van Atatürk
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen (72 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Medeni Bingöl, Regis, Traore (Dk. 53 Emir Bars), Jevsenak, Mehmet Maniş (Dk. 72 Batuhan Kör), Erdem Seçgin, Jefferson, Cedric, Vlachomitros (Dk. 77 Hasan Bilal)
Serikspor: Erten Ersu, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Bilal Ceylan, Marcos Silva, Kerem Şen (83 Şahverdi Çetin), Serkan Emrecan Terzi, Amaral (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Şeref Özcan (68. Sami Gökhan Altıparmak), Berkovskiy (90+3 Sertan Taşqın)
Goller: Dk. 49 Berkovskiy (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Medeni Bingöl, Dk. 56 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 9 Gotsuk, Dk. 22 Bilal Ceylan, Dk. 66 Martynov (Serikspor)