Antalya’da kazanan Göztepe!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.
48. dakikada Göztepe 1-1 eşitliği yakaladı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Taha Kardeşler, kafa şutuyla topu kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluşturdu.
52. dakikada İzmir ekibi 2-1 öne geçti. Cherni'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti.
64. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında Juan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter gole izin vermedi.
Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal (Dk. 86 Van de Streek), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Poyraz Efe Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Storm (Dk. 71 Saric), Boli
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 90+2 Ahmed Ildız), Miroshi, Cherni (Dk. 90+3 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Olaitan), Janderson, Juan (Dk. 89 Godoi)
Goller: Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Taha Altıkardeş, Dk. 52 Juan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 80 Heliton, Dk. 90 Janderson (Göztepe)