Aurelien Chedjou’dan Fenerbahçe itirafı: “Kendimi şanslı görüyorum”

Galatasaray'ın eski futbolcusu Aurelien Chedjou, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Kamerunlu stoper yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her zamanki gibi yüksek bir atmosferde geçecek. İki takım arasında yalnızca bir puan var. Fenerbahçe, galibiyet serisi yakaladı ve Galatasaray da lider. Her iki takım için de çok zor geçecek.

EKSİK OYUNCULAR İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin form durumu nedeniyle küçük bir avantajı var ama yine de Galatasaray'ın kazanmasını umuyorum. Fenerbahçe, Galatasaray'ın ezeli rakibi. Eksik oyuncuların olması fazladan bir motivasyon yaratmaz. Derbinin atmosferi, şehrin bu maç için nefesini tutması bile başlı başına yeterlidir.

"KENDİMİ ŞANSLI GÖRÜYORUM"

Bu maçta Leroy Sane veya Mario Lemina'nın öne çıkabileceğini düşünüyorum. Bu iki oyuncu, takımın dengesini yukarı çeken isimler. Türkiye'deki atmosfer gerçekten benzersiz. Fransa ile arada büyük bir fark var. Derbiler, özellikle Kadıköy'de oynanan maçlar, kariyerimde oynaması en zor maçlardandı. Bu atmosfer, beni her zaman motive etti. Kadıköy'de kayıp düşüp, penaltıya neden olduğum bir pozisyon vardı ama genel performansımdan memnunum. Böyle bir atmosferde oynama şansı bulduğum için kendimi şanslı görüyorum.

"UNUTAMADIĞIM ANLARDAN BİRİ…"

Unatamadığım anlardan biri, Galatasaray'a yeni geldiğim zaman kazandığımız Süper Kupa'ydı. O maçta oynamadım ama tribündeydim. Drogba'nın gol attığını hatırlıyorum. "Ben nereye geldim?" diye düşündüm. Maçın temposu, taraftarın enerjisi... O gün ne kadar büyük bir kulübe geldiğimi ve ne kadar futbol tutkunu bir ülke olduğunu anladım. Derbilerde her zaman çok eğlendim. Bu maçlar kariyerimde en keyif aldığım bu mücadelelerdi." (TRT Spor)