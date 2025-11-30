Erol Bulut: Benim istifamla şu an çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Göztepe'ye 2-1 yenildi. Deplasman ekibi Göztepe'nin gollerini Taha ve Juan kaydederken, ev sahibi Antalyaspor'un tek golü ise Veysel Sarı'dan geldi. Hesap.com Antalyaspor, aldığı yenilgi ile 14 puanda kalırken, rakibi Göztepe ise puanını 26'ya yükseltti. Hesap.com Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçta bir tek sezonun ilk maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı yenerken, sonrasında oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

EROL BULUT: KRİTİK BİR BERABERLİK MAÇIYDI, KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Aldıkları mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını belirten Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maçın gidişatına baktığımızda kritik bir beraberlik maçı vardı. Duran toplardan gol bulacak iki takım vardı. İlk golü biz bulduk. Tabii bunları çalıştık. Aynı zamanda rakibin de aynı şekilde uzun toplarla, duran toplarla, taç atışlarıyla gol bulmaya çalışacağını biliyorduk. Oyun içinde zaten rakibe hiçbir pozisyon vermedik. Yaptığımız bir faul yediğimiz birinci gol, ikincisi de zaten rakibin kenar ortalardan tehlikeli olabileceğini söyledik. Nitekim ikinci golü öyle yedik. Biz ikinci golü bulamayınca doğal olarak mağlup olduk ama dediğim gibi normalde maçın gidişatına baktığımızda beraberlik maçıydı" dedi.

'TAKIMIN FİZİKSEL GÜCÜNÜ ARTTIRMAYA ÇALIŞTIK'

Takımın başına geldiklerinde de kötü giden bir takımın olduğunu dile getiren Bulut, "Zaten takımda kötü bir gidişatı vardı. İlk başta takımın daha dirençli olabilmesi için, fiziksel gücünü arttırmaya çalıştık. Zaten bunu daha önce de dile getirdim. Bizim bu resmi söylediğim cümle değil? Sonuçta veriler ortada. Fiziki durumunu arttırmak istedim. Orada başarılı olduk da ama bireysel hataları daha minimuma indirmek zor ve maalesef başarılı olamadık. Çünkü her yaptığımız ufak bir hatada maalesef rakibimiz bizi cezalandırdı. Biz rakibi yakaladığımızda maalesef cezalandıramıyoruz. En büyük etken bu. Sonuçta güzel oyunla maç kazanamıyorsun. Fotoğraf önümüzde Göztepe'nin oynadığı futbol göze çok hoş gelmeyen bir futbol. Ama bir oyunları var. Uzun toplarla gol atmaya çalışıyorlar ve burada başarılılar. En az gol yiyen takım, en çok oradan tanımlayayım. İşte duran toplardan, uzun toplardan, kenar ortalardan gol bulmaya çalışıyorlar. İki forvetleri de kafa toplarında iyiler. Stoperleri defansta iyi. Orta sahalarda bunlara katkı sağlıyor. Nitekim takım şu an dördüncü sırada. Biz buna aynı şekilde karşılık vermeye çalıştık. Dediğim gibi ilk yarı evet başarılı olduk. İkinci yarıya nazaran istediğimiz başarıyı göstermedik" diye konuştu.

'TARAFTARIN İSTEĞİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK YAPMIYORUM'

Oyundan çıkan oyuncuların taraftar tepkisinden kaynaklanmadığına dikkat çeken Erol Bulut, "Vallahi ben bugüne kadar teknik direktör olarak taraftara yönelik futbolcu değiştirmedim. Onu söyleyeyim. Belki değişikliklerimizde oraya denk gelmişler. Ama taraftarın isteğiyle ben teknik direktörlük görevimde hiçbir futbolcu değiştirmiyorum. Tabii onlar başka futbolcuyu sahada görmek istiyor olabilir o başka bir şey. Aslında buna çok farklı bir cevap verebiliriz de o zaman yanlış yere gitmiş olacak. Ben futbolcumu burada negatif anlamda dile getirmeyeceğim. Ben oyuncularımın arkasındayım. Futbolcular kötü oynayabilir, hata yapabilir. Bunun sorumluluğu tamamen bende. Taraftarın istediği oyuncu oynayıp hata yaptığında O zaman ona taraftar ne cevap verecek? Bir de onu düşünelim. Dediğim gibi ben taraftarın isteğine göre futbolcu değişikliği yapmayacağım. Ekibimle istişare ederek hangi değişiklik doğruysa takım için doğruysa, kazanmamız için doğruysa ona göre yapıyorum" dedi.

'BENİM İSTİFAMLA ŞU AN ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Taraftarın maç içerisinde istifa tepkisiyle ilgili gelen soruya Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İstifa hakkında konuşmaları doğal. Sonuçta bazı şeyler iyi gitmediğinde taraftar mutsuzluğunu dile getiriyor. Bu takımın başında ben olunca genelde hocalar faturasını ödüyor. Takımın içinde bulunduğu durumu bildikleri halde bu şekilde konuşmaları doğru değil. Ben takımın başında altı hafta, yedi haftadır neler olduğunu gayet iyi biliyorum. Bence onları burada konuşmaları gerekiyor. Bana istifa çağrısı yapmaktansa, düzeltilmesi gereken çok farklı şeyler var burada. Benim istifamla şu an çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum" diye cevap verdi.

'TİPİK BİR BERABERLİK MAÇIYDI'

Takım içerisinde arayış içerisinde olduğunu vurgulayan Bulut, fotoğrafın ortada olduğunu ve çok fazla konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Bulut, iç sahada son 4 maçın kaybedilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Taraftarın baskısı, iç sahada oynuyoruz, kazanmak zorundayız. Deplasmanda biraz daha rahat gibi duruyor takım. Daha rahat oynuyor. Bana sorduğunda ben futbolcu olarak da, teknik direktör olarak da gayet rahat her şeyi karşılayabiliyorum ama her futbolcu o konuda farklı. Tabii ki iç sahada taraftarımızın önünde maçları kazanmayı isteriz. Bugün ucundan döndü. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Dediğim gibi tipik bir beraberlik maçıydı."