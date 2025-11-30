Murat Kılıç: Rafa Silva çalışıyor, onu kazanacağız diye düşünüyoruz

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, "Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Net bir skordu. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Geçen hafta dört maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi üç maçımız kaldı. Üç maçımızı da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla Ümraniye'de her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız ve ligi de en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



"RAFA SILVA'YI KAZANACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Rafa Silva'nın durumuna dair de konuşan Murat Kılıç, "Rafa Silva çalışıyor. Şu an biraz antrenman eksiği var. Çalışıyor ve onu kazanacağız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıç, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kaç transfer istediğine dair gelen soru üzerine de, "Hocamız eksik bölgelere, transferler istedi. Dört veya beş, duruma göre transferler yapacağız" açıklamasında bulundu.

Murat Kılıç son olarak, "Takımımız farkındaysanız her gün, her geçen gün biraz daha iyi oluyor. Takımımız çok yeni. Bu sene yaklaşık 8-9 yeni oyuncu birbirlerine alışma süreci geçiriyor. İyi bir takım olacağız. İçeride de deplasmanda da her geçen gün daha iyi oynuyorlar. Bir fark yok" diyerek sözlerini tamamladı.