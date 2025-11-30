Orkun Kökçü: İhtiyacımız olan bir galibiyetti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"MECBURUZ, İHTİYACIMIZ DA VAR"

Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Orkun, "Bizim ihtiyacımız vardı böyle oyun ve skora. Daha çok oyun önemliydi. Bu maçtan zevk aldık, pozitif anlar yarattık. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam. Devre arasına kadar her maçı kazanmak istiyoruz. Buna mecburuz. İhtiyacımız da var." dedi.

"BUNUN FARKINDAYIZ"

Son olarak Orkun Kökçü, "Maçtan sonra analiz yapmak zor ama ben daha çok zevk aldım, herkes istekliydi, enerjikti, birbirimiz için mücadele ettik. Daha çok mantıklı kararlarla oyunu kurduk, şanslar ürettik. Normalde düşüşler oluyor ikinci yarıda, onu konuştuk devrede. Büyük takım futbolu önde baskı, topa daha çok sahip olarak oluyor. Bunun da farkındayız. Daha çok çalışarak bunu becermeye çalışıyoruz." diye konuştu.