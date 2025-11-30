Sivasspor, Boluspor’u eli boş gönderdi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 15'inci hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Boluspor'u konuk etti. Sivasspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak ligdeki puanını 20'ye çıkardı.
15'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Badji'nin sert şutunda top ağlara gitti. Badji'nin topla ilk buluştuğu anda ofsaytta olması nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
39'uncu dakikada Boluspor'da Türker topu oyuna sokmak isterken Avramosvki ileride presle topa dokundu. Türker'in müdahalesi Avramovski yerde kaldı. Sivassporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyon sonrası haklem Direnç Tonusluoğlu VAR'a bakarak penaltı noktasını gösterdi.
42'nci dakikada Boluspor'un kalecisi Türker, net gol pozisyonunda penaltıya sebebiyet verdiği gerekçesiyle direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
45'inci dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Cihat'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
56'ncı dakikada gelişen Boluspor atağında sağ kanatta topla buluşan Barış'ın set şutunda kaleciyi geçen topu Okan çizgiden çıkardı.
69'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında Hasani sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Rasheed'in ön direkte kafayla dokunduğu top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine VAR'a bakan hakem, Rasheed'in hava topu mücadelesinde rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.
Karşılaşma Sivasspo'un 1-0 rgalibiyeti ile sonuçlandı.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Samet Özkul, Ferhat Çalar
SİVASSPOR: Göktuğ, Appindangoye, Okan, Emirhan, Feyzi, Özkan, Charisis, Cihat (Dk.59 Kamil), Uğur, Avramovski (Dk.65 Aly Malle), Badji (Dk.65 Bekir)
BOLUSPOR: Türker, Ömürcan (Dk.61 Rasheed), Onur, Kouagbai, Lima (Dk.73 Boakye), Balbudia (Dk.74 Kaan), Lico, Barış, Doğucan (Dk.73 Buğra), Arda (Dk.45 Bartu), Hasani
GOL: Dk. 45 Cihat (Sivasspor)
KIRMIZI KART: Dk.43 Türker (Boluspor)
SARI KARTLAR: Uğur, Özkan (Sivasspor)- Lima, Balbudia, Ömürcan, Lico, Rasheed, Barış, Onur, Kaan (Boluspor)