Süper Lig’de diğer sonuçlar

BENES FÜZESİYLE HAYAT VERDİ

Alt sırayı ilgilendiren maçta Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla yenerek ligde 14. haftada ikinci galibiyetine ulaştı. Devresi golsüz biten mücadelede ikinci yarıya konuk takım Kayserispor hızlı başladı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Laszlo Benes, füzesiyle yaklaşık 25 metreden Rize'yi avladı: 0-1. Puanını 12'ye çıkaran Kayserispor, 2 maç sonra kazanarak rahat bir nefes aldı.

RİZESPOR'DA PALUT GİTTİ AVCI GELDİ

YENİLGİ, ayrılığı da beraberinde getirdi. Çaykur Rize Teknik Direktörü İlhan Palut, canlı yayında görevini bıraktığını açıkladı. "Bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var" diyen deneyimli hoca, "Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Rize'nin, Abdullah Avcı ile anlaştığı öğrenildi.



İSTANBUL DÜELLOSUNDA KAZANAN BAŞAKŞEHİR

İKİ maçtır kazanamayan Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. 26. dakikada frikikten ağları sarsan Fayzullayev gözlerin pasını silerken takımını da öne geçirdi. İlk yarının sonunda 45+4'te de Amine Harit, soyunma odasına Başakşehir'i 2 farklı üstünlükle götürdü. Konuk takımda Selke 75'te kırmızı kartla oyun dışı kalırken Paşa, 79'da Arous ile durumu 2-1'e getirdi. Başakşehir'in golcüsü Shomurodov da son sözü söyledi: 3-1. Bu arada gelecek hafta F.Bahçe ile karşılaşacak Başakşehir'de Onur Bulut sakatlanırken Opoku sarı, Selke de kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

TURGUT DOĞAN



GAZİANTEP FK'YI EYÜPSPOR DURDURDU

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Eyüpspor, deplasmanda son haftaların çıkışta olan ekibi Gaziantep FK'yı 2-1 ile yıktı. 4 maç sonra kazanan İstanbul temsilcisi, 10. dakikada Umut Bozok'un penaltısıyla öne geçti. Devre bu skorla biterken maçın sonları nefes kesti. Gaziantep gol için yüklenirken Eyüpspor, Halil ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Ev sahibi takımda Boateng, 90+5'te durumu 2-1 yapsa da yeterli olmadı. Eyüp, puanını 12'ye çıkardı. Maç bitiminden sonra oyuncular arasında tartışma çıktı. Ancak büyümeden önlendi.