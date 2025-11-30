Trendyol 1. Lig: Bodrum FK evinde Çorum’u 4 golle devirdi

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kemal Mavi, Tuncay Ercan
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Cenk Şen, Brazao (Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 90 Mustafa Erdilman), Yusuf Sertkaya (Dk. 80 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Dimitrov (Dk. 80 Ali Habeşoğlu), Seferi (Dk. 90 Omar Imeri)
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Kerem Kalafat, Erkan Kaş (Dk. 76 Cemali Sertel), Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan, Oğuz Gürbulak (Dk. 66 Semih Akyıldız), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Samudio), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Dk. 76 Atakan Akkaynak), Eze
Goller: Dk. 17 Ahmet Aslan, Dk. 26 Fredy, Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 87 Seferi (Sipay Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 22 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ferhat Yazgan, Dk. 45+3 Caner Osmanpaşa, Dk. 61 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 38 Furkan Apaydın, Dk. 45+3 Seferi (Sipay Bodrum FK)