Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Bodrum FK evinde Çorum'u 4 golle devirdi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 18:28

Trendyol 1. Lig: Bodrum FK evinde Çorum'u 4 golle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK'yı 4-0 mağlup etti.

AA
Trendyol 1. Lig: Bodrum FK evinde Çorum’u 4 golle devirdi
Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında, sahasında ağırladığı Arca Çorum FK'yı 4-0'lık skorla yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

﻿Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kemal Mavi, Tuncay Ercan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Cenk Şen, Brazao (Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 90 Mustafa Erdilman), Yusuf Sertkaya (Dk. 80 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Dimitrov (Dk. 80 Ali Habeşoğlu), Seferi (Dk. 90 Omar Imeri)

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Kerem Kalafat, Erkan Kaş (Dk. 76 Cemali Sertel), Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan, Oğuz Gürbulak (Dk. 66 Semih Akyıldız), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Samudio), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Dk. 76 Atakan Akkaynak), Eze

Goller: Dk. 17 Ahmet Aslan, Dk. 26 Fredy, Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 87 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 22 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ferhat Yazgan, Dk. 45+3 Caner Osmanpaşa, Dk. 61 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 38 Furkan Apaydın, Dk. 45+3 Seferi (Sipay Bodrum FK)

ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig: Bodrum FK evinde Çorum'u 4 golle devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz