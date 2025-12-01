Bodrum FK evinde tam gaz

Önceki hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek 3'üncü sıraya gerileyen yeşil-beyazlılar, Çorum FK galibiyetiyle toparlandı ve 30 puanla 2'nci sıraya çıktı. Deplasmanda istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen iç sahada devleşip Süper Lig yarışı veren Bodrum FK bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

Sadece ilk hafta şu an lig lideri olan Pendikspor'la berabere kalan Ege temsilcisi, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Vanspor, Hatayspor, Iğdır FK, İstanbulspor ve Çorum FK müsabakalarında kayıp yaşamadı. Bodrum FK son 5 maçta evinde gol dahi yemedi. Teknik direktör Burhan Eşer önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. İyi bir performans gösterdiklerine değinen Eşer, "Yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyorduk. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. İnanıyorum ki devre arasına kadar kalan maçlarımızı kazanıp istediğimiz yerde olacağız" diye konuştu.

CELAL AMELİYAT OLDU

Bodrum Futbol Kulübü'nün emektar golcüsü Celal Dumanlı yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat oldu. Yeşil-beyazlı formayı amatör ligden bu yana her kategoride giyerek tarihe geçen 31 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu sezon 10 müsabakaya çıkan Celal 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Takım arkadaşları dün maçta ilk golün ardından Celal'in formasını açtı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçı A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim de tribünden izledi.