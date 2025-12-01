Dünyada 1 numara

38 yaşındaki Lionel Messi, ortaya koyduğu performansla hâlâ süperstar statüsünde olduğunu kanıtladı. İnter Miami, New York City'yi 5-1 yenerek kuruluşunun henüz 5. yılında Doğu Konferansı şampiyonu olurken Arjantinli yıldız da bu tarihi anın her adımında belirleyici rol oynadı. Inter Miami, batıda mutlu sona ulaşan Vancouver Whitecaps ile MLS Cup finalinde karşı karşıya gelecek. Finalde takımının attığı dördüncü golün asistini yapan Messi, kariyerindeki 405. gol pasını verdi. Ferenc Puskas'ı geride bırakarak dünya futbol tarihinde en çok asist yapan oyuncu oldu.
MLS'te bu sezon 29 gol, 19 asistle oynayan 38 yaşındaki futbolcu, kariyerinin de 47. kupasını kaldırdı. İşte Messi'nin futbol tarihinde bıraktığı izler:
Dünyanın en çok asist yapan futbolcusu: 405 asist.
Dünyanın en çok gol katkısı yapan futbolcusu: 1301 gol.
1 sezonda dünyanın en çok gol atan futbolcusu: 91 gol.
Dünyada en çok Ballon d'Or kazanan futbolcu: 8 kez...