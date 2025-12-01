Sergen Yalçın’dan olay sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonrası gündem yaratacak açıklamalarda bulundu: "Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım Karagümrük karşısında iyi oynadı, mücadele iyiydi. Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, Beşiktaş'ın hücum varyasyonları yokmuş. Gelin siz yapın çok biliyorsunuz. Takımla ilgili çok acayip şeyler duyuyorum, anlayamıyorum da. Ben bir iş yapıyorum, başarılı olurum ya da başarısız olurum. Zaman istedik, zaman lazım. Takımı, oyuncuyu değiştirmemiz lazım. Transfer dönemleri bizim için çok değerli. Minimum 2 transfer dönemine ihtiyacımız var. Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım. Taraftar destek verdiği sürece buradayım."Rafa Silva ile ilgili de açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, şunları söyledi: "Rafa Silva konusu... Daha önce konuştuk. Bireysel antrenman yapıyor orada, canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Gelir 'antrenmana çıkmak istiyorum' der, çıkar. Ancak kendisi oynamak istemiyor.Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Kılıç'tan satır başları: "Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var.Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz. Takımın arkasındayız, her gün daha iyiye gidiyor. Bu sene 8-9 oyuncu geldi. Birbirlerine alışma süreçleri var. İyi bir takım olacağız."Maçtan hemen sonra analiz yapmanın zor olduğunu belirten Orkun Kökçü, "Ancak sergilediğimiz futboldan zevk aldım. Herkes istekliydi, enerjikti ve birbirimiz için mücadele ettik. Oyunu daha mantıklı kararlarla kurduk, pozisyonlar ürettik" dedi. Orkun maçı 7 şut, 9 şut pası, 10 sahipsiz top kazanma, 3 çalım ve yüzde 92 pas isabeti ile tamamladı.