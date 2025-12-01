Taht oyunları!

10 MADDEDE SAMANDIRA / SAMET YÜKSEL
1-
Fenerbahçe, derbiye moralli hazırlandı. Rize'de 2-0 geriden 5 gollü dönüş, takım içindeki inancı ciddi şekilde artırdı.
Ferencvaros karşısında da 1-0'dan 1-1'i bulmak takımı diri tuttu.
2-
Takımda iki eksik bulunuyor. Çağlar Söyüncü ve Szymanski,
G.Saray'a karşı forma giyemeyecek. Ederson'a PFDK'dan ceza çıkmaması
takımda sevinçle karşılandı.
3-
Tedesco, F.Bahçe'deki ilk günlerinde olduğu gibi yeniden Samandıra'da yatıp kalkmaya başladı.
İtalyan hoca sayfalarca rakip analizi ve rapor videosu hazırladı.
4-
Yönetim derbi için tarihi bir prim belirledi. Yaklaşık 3 milyon Euro'luk prim sözü verildi.
5-
Yönetim takımın havasını yüksek tutmak için efsane futbolcuları, takımla ve taraftarla buluşturdu. Geçmişten bugüne birlik mesajı verildi.
6-
Tedesco, Osimhen'in 11'de başlama ihtimaline karşı oyuncularını hazırladı. Takım savunmasındaki planlar Nijeryalı futbolcunun özelliklerine göre
oyunculara aktarıldı.
7-
Son maçlara golleri ve asistleriyle damga vuran Asensio, derbiye özel olarak hazırlandı.
8-
Tedesco'nun, İsmail Yüksek-Fred ikilisinde tercihini İsmail'den yana kullanması bekleniyor. Genç teknik adam, orta sahada top kazanan ve fiziksel gücü yüksek bir ikili istiyor.
9-
Oosterwolde ve Jhon Duran'a kart görmemeleri için uyarı yapıldı.
Barış Alper ve Osimhen'e karşı dikkatli olması anlatıldı.
10-
Tedesco, Levent ve Brown arasında tercih yapacak. İtalyan çalıştırıcı, hücuma katkı açısından Levent'i beğenirken, savunmada Brown'u avantajlı görüyor.
10 MADDEDE KEMERBURGAZ / MEHMET ÖZCAN
1-
Galatasaray bir hafta önce Fenerbahçe derbisini düşünmeye başladı ve US Gilloise maçında Lemina ile Osimhen riske edilmedi.
2-
Hafta içinde bir gün dinlenen
sarı-kırmızılı takım, cuma günü Kemerburgaz'da toplanarak dev maça hazırlandı.
3-
Lemina ve Osimhen'e göre planlamasını yapan Okan Buruk'a bir güzel haber de Yunus Akgün'den geldi.
Takımla çalışmalara başlayan Yunus derbiye yetişti.
4-
Cezalı Eren, Metehan ve Sallai, tedavileri devam eden Singo ve Jakobs'un
yanı sıra sakatlıkları geçmeyen Kaan ve Berkan,
Kadıköy'de takımda yer alamayacak.
5-
7
eksiği bulunan Galatasaray'da Okan Buruk çözümü sağ beke Sanchez'i, stopere Lemina'yı çekmekte
buldu.
6-
Taktik çalışmalarda Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper ve Osimhen ilk 11'de görev yaptı.
7-
Yunus ve İcardi ise derbide kulübeden hamle oyuncuları olacak.
8-
Yerlilere Abdülkerim, yabancılara Torreira motivasyon konuşması yaptı. Okan Buruk da kart konusunda tüm oyuncularını uyardı.
9-
Derbinin şifresini sakinlik olarak gören Galatasaray sessiz kalarak dev maçı bekledi.
10-
Başkan Dursun Özbek tesise gelerek takıma moralde bulundu ve Fenerbahçe galibiyetine açık çek verdi.
Sarı-kırmızılı oyuncular, Kadıköy'den zaferle dönmeleri halinde galibiyet primlerini kendileri belirleyecek.
TEDESCO: FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA AÇ
Fenerbahçe'nin
İtalyan hocası derbi öncesi The Athletic'e konuştu. Tedesco, şunları söyledi: "F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız, büyük bir taraftar kitlesi varsa ve 11 yıldır şampiyon olamıyorsanız, herkes şampiyonluk için açtır. Günlük hayatta bile nereye giderseniz gidin bunu hissedersiniz.
İlk geldiğimde ortam olumsuzdu. Seçim vardı ve bu benim için yeni bir deneyimdi. Hakemlerin performansını şu ana kadar iyi buldum. Topa sahip olmadığımızda yüksek pres yapmayı seviyorum. Çünkü topu istiyoruz. Topu aldığımızda oyunu domine etmeyi, gol atmayı seviyorum. Taraftar, teknik direktör ve kulüp her şey için kalpten oynamalı."
BURUK: LİDER GİDİP LİDER DÖNMELİYİZ!
Süper Lig'de 1 puan farkla zirvede olan Galatasaray liderlik motivasyonuyla derbiye hazırlandı. Teknik direktör Okan Buruk, ''Lider gidiyoruz, lider döneceğiz. Size inanıyorum''
sözleriyle oyuncularını dev maça konsantre etti. Fenerbahçe karşısında takımına güvenen tecrübeli çalıştırıcı, US Gilloise yenilgisini Kadıköy'de telafi edeceklerini düşünüyor. Sarıkırmızılılar geçen 3 sezonda Okan Buruk yönetiminde Kadıköy'de lig ve kupada oynadığı 4 derbide hiç yenilgi görmedi;
3 galibiyet- 1 beraberlikle taraftarını mutlu etti.
29 MİLYAR TL'LIK EN PAHALI DERBİ
Bugünkü derbi Transfermarkt verilerine göre 305 milyon Euro kadro değeriyle Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray ile 292 milyon Euro ile onu takip eden Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek. Yani toplamı 597 milyon Euro... TL olarak yaklaşık 29 milyar.. Aslan'ın ve ligin en değerli ismi 75 milyon Euro ile Osimhen. Onu 28 milyon Euro ile Singo, 25 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane takip ediyor. Kanarya'nın en değerli oyuncusu 35 milyon Euro ile Jhon Duran. Fenerbahçe'de Duran'ı 24 milyon Euro değeriyle Alvarez ve En-Nesyri takip ediyor. Kerem Aktürkoğlu 23 milyon Euro değere sahip.