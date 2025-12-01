Taht oyunları!

Fenerbahçe, derbiye moralli hazırlandı. Rize'de 2-0 geridenFerencvaros karşısında da 1-0'dan 1-1'i bulmak takımı diri tuttu.Takımda iki eksik bulunuyor.G.Saray'a karşı forma giyemeyecek.takımda sevinçle karşılandı.Tedesco, F.Bahçe'deki ilk günlerinde olduğu gibi yenidenİtalyan hoca sayfalarca rakip analizi ve rapor videosu hazırladı.Yönetim derbi için tarihi bir prim belirledi. YaklaşıkYönetim takımın havasını yüksek tutmak için efsane futbolcuları, takımla ve taraftarla buluşturdu.Tedesco, Osimhen'in 11'de başlama ihtimaline karşı oyuncularını hazırladı.oyunculara aktarıldı.Son maçlara golleri ve asistleriyle damga vuranTedesco'nun, İsmail Yüksek-Fred ikilisinde tercihini İsmail'den yana kullanması bekleniyor. Genç teknik adam,Oosterwolde ve Jhon Duran'aBarış Alper ve Osimhen'e karşı dikkatli olması anlatıldı.Tedesco, Levent ve Brown arasında tercih yapacak. İtalyan çalıştırıcı,Galatasaray bir hafta önce Fenerbahçe derbisini düşünmeye başladı veHafta içindesarı-kırmızılı takım, cuma günü Kemerburgaz'da toplanarak dev maça hazırlandı.Lemina ve Osimhen'e göre planlamasını yapanTakımla çalışmalara başlayan Yunus derbiye yetişti.Cezalıyanı sıra sakatlıkları geçmeyenKadıköy'de takımda yer alamayacak.eksiği bulunan Galatasaray'da Okan Buruk çözümübuldu.Taktik çalışmalarda Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper ve Osimhen ilk 11'de görev yaptı.Yunus ve İcardi ise derbide kulübeden hamle oyuncuları olacak.Yerlilere Abdülkerim, yabancılara Torreira motivasyon konuşması yaptı.Derbinin şifresini sakinlik olarak gören GalatasarayBaşkan Dursun Özbek tesise gelerek takıma moralde bulundu veSarı-kırmızılı oyuncular, Kadıköy'den zaferle dönmeleri halinde galibiyet primlerini kendileri belirleyecek.Fenerbahçe'ninİtalyan hocası derbi öncesi The Athletic'e konuştu. Tedesco, şunları söyledi:İlk geldiğimde ortam olumsuzdu. Seçim vardı ve bu benim için yeni bir deneyimdi. Hakemlerin performansını şu ana kadar iyi buldum. Topa sahip olmadığımızda yüksek pres yapmayı seviyorum. Çünkü topu istiyoruz. Topu aldığımızda oyunu domine etmeyi, gol atmayı seviyorum. Taraftar, teknik direktör ve kulüp her şey için kalpten oynamalı."Süper Lig'de 1 puan farkla zirvede olan Galatasaray liderlik motivasyonuyla derbiye hazırlandı. Teknik direktör Okan Buruk,sözleriyle oyuncularını dev maça konsantre etti. Fenerbahçe karşısında takımına güvenen tecrübeli çalıştırıcı, US Gilloise yenilgisini Kadıköy'de telafi edeceklerini düşünüyor. Sarıkırmızılılar geçen 3 sezonda Okan Buruk yönetiminde3 galibiyet- 1 beraberlikle taraftarını mutlu etti.Bugünkü derbi Transfermarkt verilerine göre 305 milyon Euro kadro değeriyle Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray ile 292 milyon Euro ile onu takip eden Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek. Yani toplamı 597 milyon Euro... TL olarak yaklaşık 29 milyar.. Aslan'ın ve ligin en değerli ismi 75 milyon Euro ile Osimhen. Onu 28 milyon Euro ile Singo, 25 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane takip ediyor. Kanarya'nın en değerli oyuncusu 35 milyon Euro ile Jhon Duran. Fenerbahçe'de Duran'ı 24 milyon Euro değeriyle Alvarez ve En-Nesyri takip ediyor. Kerem Aktürkoğlu 23 milyon Euro değere sahip.