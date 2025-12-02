Çaykur Rizespor’dan kupada şov! 7 gollü maçta turladı

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Pendikspor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-1 kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Samet Akaydin, 25. dakikada Mithat Pala, 32. dakikada Mihaila, 48. dakikada Olawoyin, 50. dakikada Augusto ve 83. dakikada Taha Şahin kaydetti.
Bu sonucun ardından Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.
GOL | Ç. Rizespor 1-0 Pendikspor
GOL | Ç. Rizespor 2-0 Pendikspor
GOL | Ç. Rizespor 3-0 Pendikspor
GOL | Ç. Rizespor 4-0 Pendikspor
GOL | Ç. Rizespor 5-0 Pendikspor
GOL | Ç. Rizespor 6-0 Pendikspor
GOL | Ç. Rizespor 6-1 Pendikspor