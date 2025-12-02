Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor’dan kupada şov! 7 gollü maçta turladı
Giriş Tarihi: 2.12.2025 19:49 Son Güncelleme: 2.12.2025 19:58

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında konuk ettiği Pendikspor’u 6-1 mağlup etti. İşte maçın golleri...

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Pendikspor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-1 kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Samet Akaydin, 25. dakikada Mithat Pala, 32. dakikada Mihaila, 48. dakikada Olawoyin, 50. dakikada Augusto ve 83. dakikada Taha Şahin kaydetti.

Bu sonucun ardından Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

GOL | Ç. Rizespor 1-0 Pendikspor

GOL | Ç. Rizespor 2-0 Pendikspor

GOL | Ç. Rizespor 3-0 Pendikspor

GOL | Ç. Rizespor 4-0 Pendikspor

GOL | Ç. Rizespor 5-0 Pendikspor

GOL | Ç. Rizespor 6-0 Pendikspor

GOL | Ç. Rizespor 6-1 Pendikspor

Çaykur Rizespor’dan kupada şov! 7 gollü maçta turladı
