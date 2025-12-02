Eskişehir’de yaşanan hakem saldırısı kınandı

Olay, 30 Kasım 2025 tarihinde oynanan karşılaşma sırasında meydana geldi. Birlikspor teknik heyeti tarafından orta hakem Mesut Eren'e karşı saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkartılan hakem tedavisi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"BU OLAY AMATÖR SPORUN RUHUNA, EMEĞİNE VE GELECEĞİNE SALDIRI NİTELİĞİNDEDİR"

Dernek başkanları, hakemler, gözlemciler ve sporcular bugün akşam saatlerinde Abdurrahman Temel Futbol Sahası'nda bir araya geldi. Üst Klasman Hakemi Turgut Doman, Üst Klasman Yardımcı Hakemi Ramazan Ufuk Avdaş ve Üst Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Yasin Gezer'in de aralarında bulunduğu grup, "Şiddete hayır" yazılı bir pankart açtı. Basın açıklamasını yapan TFFHGD Eskişehir Şube Başkanı Fatih Pazı, "Çoğu kez büyük bir mutluluk ve heyecanla geldiğimiz bu saha ve sahalara bugün gelişimi ve sonuçlarıyla tüm camiamızı üzüntüye sevk eden bir olay vesilesi ile gelmenin hüznü içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta sonu ilimizde de oynanan amatör futbol müsabakasında hakem arkadaşımıza yönelik gerçekleşen fiziki saldırıyı derin bir üzüntü ve hayretle karşılamış bulunuyoruz. Sporun özünde yer alan dostluk, centilmenlik ve saygı kavramlarıyla uyuşmayan bu olay yalnızca bir hakeme değil, amatör sporun ruhuna, emeğine ve geleceğine yapılmış bir saldırı niteliğindedir" dedi.



"YAŞANAN OLAYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Sporun toplumun her kesimini bir araya getiren değerli bir organizasyon, gençlere disiplin, takım ruhu ve dayanışmayı öğreten önemli bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Pazı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değerleri yaşatmak ve geliştirmek ise tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Birlikte yol aldığımız bu gemiyi ancak karşılıklı saygı, anlayış ve iletişimle limana ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Hakemlik, sahadaki oyunun adaletini ve düzenini sağlayan son derece önemli bir görevdir. Hakemler ve tüm spor paydaşları bu organizasyonun vazgeçilmez birer parçasıdır. Bilinmelidir ki toplumun tüm paydaşlarına yönelik her türlü sözlü veya fiziki saldırı yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu yaralamaktadır. Bu nedenle yaşanan olayı en güçlü şekilde kınıyor, benzer üzücü olayların bir daha yaşanmaması için tüm paydaşları sağduyuya, birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Bizlerin bugün olduğu gibi yarın da sahalarda dostluğun, kardeşliğin ve sportmenliğin hakim olması için çalışmaya devam edeceğimizden asla şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.