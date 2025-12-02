Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı! İptal edilen golde ne konuşuldu?
Giriş Tarihi: 2.12.2025 20:07 Son Güncelleme: 2.12.2025 20:19

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı! İptal edilen golde ne konuşuldu?

Süper Lig’de 14. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Fenerbahçe’nin derbide iptal edilen golünde konuşulanlar da paylaşıldı. İşte detaylar…

Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı maçta Fenerbahçe'nin bir golü VAR'dan iptal edilmişti. İşte derbide geçersiz sayılan golün VAR kayıtları…

VAR: Yasin duyuyor musun?

- Yasin Kol: "Söyle Ali"

- VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.

- Yasin Kol: Ne dediğini anlamadım bir dakika.

- VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.

- Yasin Kol: Tamam.

- VAR: Son akışını da göstereceğiz.

- Yasin Kol: Gördüm.

- VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.

- Yasin Kol: Göster.

- VAR: Yavaş, temas noktasında dur.

- Yasin Kol: Tamam Ali.

- VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.

- Yasin Kol: Tamam.

KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ

F. Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR kayıtları da açıklandı.

VAR: Potansiyel penaltı için seni sahada incelemeye davet ediyorum.

Hakem: Tamam.

VAR: Önce sana ele teması gösteriyorum.

Hakem: Evet, gördüm elin temasını gördüm.

VAR: Şimdi geniş açıdan vereceğim.

Hakem: Eli yukarıda doğal konumda değil. 70 numaralı oyuncunun. Doğru mudur? Evet doğrudur.

VAR: Evet 70 numara.

Hakem: Tamam, tamam penaltıyla oyuna başlıyorum arkadaşlar.

VAR: Anlaşıldı.

