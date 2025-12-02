Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı! İptal edilen golde ne konuşuldu?

Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı maçta Fenerbahçe'nin bir golü VAR'dan iptal edilmişti. İşte derbide geçersiz sayılan golün VAR kayıtları…
VAR: Yasin duyuyor musun?
- Yasin Kol: "Söyle Ali"
- VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.
- Yasin Kol: Ne dediğini anlamadım bir dakika.
- VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.
- Yasin Kol: Gördüm.
- VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.
- Yasin Kol: Göster.
- VAR: Yavaş, temas noktasında dur.
- Yasin Kol: Tamam Ali.
- VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.
- Yasin Kol: Tamam.
KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ
F. Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR kayıtları da açıklandı.
VAR: Potansiyel penaltı için seni sahada incelemeye davet ediyorum.
Hakem: Tamam.
VAR: Önce sana ele teması gösteriyorum.
Hakem: Evet, gördüm elin temasını gördüm.
VAR: Şimdi geniş açıdan vereceğim.
Hakem: Eli yukarıda doğal konumda değil. 70 numaralı oyuncunun. Doğru mudur? Evet doğrudur.
VAR: Evet 70 numara.
Hakem: Tamam, tamam penaltıyla oyuna başlıyorum arkadaşlar.
VAR: Anlaşıldı.