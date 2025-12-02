Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı! İptal edilen golde ne konuşuldu?

Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı maçta Fenerbahçe'nin bir golü VAR'dan iptal edilmişti. İşte derbide geçersiz sayılan golün VAR kayıtları…

VAR: Yasin duyuyor musun?

- Yasin Kol: "Söyle Ali"