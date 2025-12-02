Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz sonuç! Süper Lig ekibi veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1. Lig ekibi Keçiörengücü, sahasında Süper Lig ekibi Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 112. dakikada Hüseyin Bulut, 117. dakikada ise Roshi kaydetti.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Kayserispor ise veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

45. dakikada sağ kanattan gelişen Zecorner Kayserispor atağında Nurettin Korkmaz'ın ortasında, savunmanın ters vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Emre Satılmış çıkardı. Dönen topta Talha Sarıaslan'ın vuruşunda da kaleci Emre gole izin vermedi.

106. dakikada sol taraftan gelişen Ankara Keçiörengücü atağında, yapılan ortada savunma müdahalesinin ardından Hüseyin Bulut'un vuruşunda top direkten döndü.

112. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Ceza sahasında Diouf'un vuruşunun ardından kale önünde topla buluşan Hüseyin Bulut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

117. dakikada Ankara Keçiörengücü farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında savunmanın müdahalesine rağmen topla buluşan Roshi, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Ankara Keçiörengücü, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Fatih Tokail, Emrah Ünal, Mehmet Şengül

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Wellington (Dk. 60 Oğuzcan Çalışkan), Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Erkam Develi (Dk. 46 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Tahsin Özler (Dk. 74 Hüseyin Bulut), Halil Can Ayan (Dk. 88 Fernandes), Haqi (Dk. 88 Roshi), Ali Akman (Dk. 106 Diouf)

Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezler, Enes Melih Gökçek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Mustafa Tarık Obut, Mehmet Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik (Dk. 116 Necip Özer), Arda Kaya (Dk. 120+1 Arda Kabukcı), Talha Sarıarslan (Dk. 86 Ataol Taylan Karapınar), Tuci

Goller: Dk. 112 Hüseyin Bulut, Dk. 117 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 35 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Talha Sarıarslan, Dk. 67 Kayra Cihan, Dk. 87 Mustafa Tarık Obut, Dk. 101 Arda Kaya (Zecorner Kayserispor)

