Hakan Kutlu: "Kupanın en zevkli maçı oldu"

Vanspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olarak elendi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, açıklamalarda bulundu. Kutlu, iki takımı da tebrik ederek sözlerine başladı. Kutlu, karşılaşmanın kupada izlediği en iyi maçlardan biri olduğunu belirterek, "Takımının ortaya koyduğu oyundan memnunum. Ziraat Türkiye Kupası maçlarını seyrettim, en güzel maç bu maç oldu. Trabzonspor'a seyircisi önünde karşı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Vanspor FK'yı iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. İyi futbol oynayarak genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ayrı bir parantez açan Kutlu, övgü dolu sözlerle de bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fatih hocayı tebrik ediyorum. Hem Trabzonspor Fatih hocaya, hem de Fatih hoca Trabzonspor'a çok yakışıyor. Benim temennim, Fatih Tekke'li Trabzonspor'un Türkiye'de şampiyonluklar yaşaması."