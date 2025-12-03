Onur Can Korkmaz: "Oyuncularla iletişimim gayet iyi"

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından konuşan Korkmaz, kupa maçlarının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Kadrodaki her oyuncuyu fit tutmak istediklerinin altını çizen Korkmaz, "Tabii ki önceliğimiz lig ama kupada da rekabetçi olmak istiyoruz. Grup aşamasına kaldığımız için memnunuz. Bazı oyuncularımızın da performansını gördük bu maçta. Umarım oyunumuzu geliştirerek hem ligde hem de kupada ilerleriz. Ligde de önemli bir maçımız var. Bu karşılaşma, o maçın provası oldu. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp ligde daha iyi bir konuma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısında kalan 3 haftayı değerlendiren Korkmaz, "Süper Lig'de tüm maçlar zor. Bizim bulunduğumuz konumdan dolayı maçın önemi çok fazla. Her maça tek tek bakıyoruz ve 3 maçı da kazanmak istiyoruz. İlk yarının sonunda da konumumuza göre değerlendirme yapılacaktır ve ikinci yarıda daha güçlü bir Fatih Karagümrük olacaktır." açıklamasını yaptı.

Onur Can Korkmaz, göreve geldikten sonra 4 maçta 4 puan kazanmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Sezon başında Süper Lig'e çıktığımızda takımın başındaydım. Sezon başında Marcel'in yardımcısı olarak görev yaptım. Burası benim kulübüm. Oyuncular uzun zamandır beni tanıyor, iletişimim gayet iyi. Ama ligdeki durumumuz iyi değil. Bu da stres oluşturuyor. Hep beraber takımı yukarıya çıkarmalıyız. Oyuncularla iletişimde sıkıntı yok ama oyun olarak daha iyi olmalıyız. İletişimimizi sahaya da yansıtmamız lazım. İlk 10 haftada takım 4 puan toplamıştı, 4 haftada da 4 puan topladık ama bu bizi tatmin etmemeli. Yeterli değil. Çünkü Karagümrük daha üst sıraları hak ediyor. Ben de oyuncularım da bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah hep beraber hedeflediğimiz yerde olacağız."

BERKAY ÖZCAN: 3 MAÇ BİZİM LİGDEKİ GİDİŞATIMIZ İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Esenler Erokspor karşısında iyi bir maça imza attıklarını söyleyen Fatih Karagümrüklü futbolcu Berkay Özcan, rakiplerini genç oyunculara verdiği önemden dolayı tebrik etti.

Esenler Erokspor'un karşılaşmada birçok genç futbolcuyu sahaya sürdüğüne dikkati çeken Berkay Özcan, "Çok iyi mücadele ettiler. Bunu görmek güzel. Gençlerimize değer verelim, çok yetenekli oyuncular var. Bunu da bugün gösterdiler. Tebrik ediyorum, ligde de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı başardıklarını dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

"Hafta sonunda önemli bir lig maçımız var, ona hazırlanacağız. İnşallah kazanıp döneceğiz. İlk yarıda kalan 3 maç bizim ligdeki gidişatımız için belirleyici olacak. Çok önemli karşılaşmalar. Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor, bazen bu tip maçlar sıkıntılı geçiyor. Önemli olan skoru almak, inşallah başaracağız."