Onuralp Çevikkan: "Kayıpsız atlattığım için mutluyum"

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Trabzonspor sahasında Vanspor FK'yı 2-0 mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın genç futbolcusu Onuralp Çevikkan, ilklerin özel olduğunu belirterek, "Galibiyet aldığım için mutluyum. Bu tarz maçlar zor oluyor. Bunu ağabeylerim ve hocalarımızla analizde konuşmuştuk. Ligde kayıpsız gitmemiz için bunu da güzel bir şekilde geçmemiz gerekiyordu. Kayıpsız atlattığım için mutluyum. Göztepe maçına hazırlanacağız" diye konuştu.



"ONANA ÇOK TECRÜBELİ BİR KALECİ"

Onana ile çalışmanın mutluluk verici olduğunu kaydeden Çevikkan, "Trabzonspor tarihi çok büyük kaleciler ve çok büyük efsaneler ile dolu. Onana çok tecrübeli bir kaleci. Onunla çalışmak benim için mutluluk verici. Antrenmanlarımız gayet güzel ve tempolu geçiyor. Kaleci departmanı olarak birbirimizin bağının iyi olması hepimizin performansını arttıracaktır diye düşünüyorum. Kalecilikten önce kendisi çok iyi bir insan. Onu tanıdığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.



"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Geçen sezon benim için zordu" diyen Çevikkan, "Maalesef iki tane sakatlık yaşamıştım. Birincisi el kırığı ikincisi menüsküs sakatlığı. Ama sezon başından beri sapasağlam bir şekilde antrenmanlara katılıyorum. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Genç kaleciler olarak iyi çalışıyoruz. Görev verildiği sürece isim fark etmeksizin elimizden geleni vereceğiz. Kendi kariyerim ile ilgili burada çok güzel maçlar oynamak istiyorum. Trabzonspor'un tarihinde çok büyük kaleciler var. Onların izinden inşallah bizde ilerleyebilirsek süper olur. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman büyüklerimiz 'formanın önünde arma için yüzde 100 mücadele verirsen arkadaki isimde hatırlanacaktır' diyor. O yüzden bizim bütün mücadelemiz Trabzonspor için. İnşallah bende daha fazla süre bulur kendimi geliştiririm" ifadelerini kullandı.

