Samsunspor Futbol Direktörü Çapa'dan Galatasaray maçı açıklaması: "Tek endişemiz maçın yönetimi"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı oynayacakları müsabaka ve kırmızı-beyazlı takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray deplasmanından puanlarla döneceklerine inandığını söyleyen Fuat Çapa, "Önemli bir karşılaşma bizi bekliyor, ancak aslında bizim için her karşılaşma çok değerlidir. Cuma günü oynayacağımız maç da bizim açımızdan birkaç sebeple önem arz ediyor. Süper Lig'e çıktığımızdan beri tek puan alamadığımız bir takım Galatasaray. Bu nedenle bu maçı çok değerli ve önemli görüyoruz. Samsunspor'un son sezonlardaki gelişimini de göz önünde bulundurarak, bu karşılaşmadan mutlaka puanlarla döneceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"SADECE SAHAYA KONSANTRE OLDUK"

Kırmızı-beyazlı ekibin, mağlubiyet olacaksa bunun sadece oyunun kendi gerçekleriyle ortaya çıkmasını, hakem kararları ya da dış etkenler nedeniyle puan kaybı yaşamak istemediklerini söyleyen Fuat Çapa, "Geçtiğimiz sezonki karşılaşmayı hatırlayacak olursak, haksız bir faulden yediğimiz üçüncü bir gol vardı. Bunun dışında, aslında gayet olumlu bir maç çıkarmıştık. Burada önemli olan kısım şu: Biz sahaya çıkıp en iyi şekilde oyunumuzu sergileyeceğiz. Oyun olarak bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Ancak biliyorsunuz, son günlerde hakem faktörü bu karşılaşmada önemli rollerden biri olabilir. Biz bugüne kadar hakemlerle ilgili en ufak olumsuz bir şey söylemedik, çünkü sadece sahaya konsantre olduk ve ona odaklandık. Açıkçası Galatasaray karşısında bizi endişelendiren tek konu maçın yönetimi olacak. Çünkü orada iki sezon üst üste yaşadığımız bir tecrübe var. Oyun olarak her rakibe saygı duyduğumuz gibi tabii ki Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. Oyun kalitesiyle bizi yenebilirler, bunda bir sıkıntı yok. Ama önemli olan, diğer konularda bize dezavantaj sağlanmaması yeterlidir. Sahaya çıkıp en güzel şekilde mücadelemizi vereceğiz ve bugüne kadar aldığımız sonuçları taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YERLİ OYUNCU BULMAK CİDDİ BİR SORUN"

Avrupa kupalarında da iki kritik karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek hedeflerinin ilk 8 olduğunu söyleyen Çapa, şöyle konuştu:

"Önümüzde Türkiye Ligi'nde Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe ile üç çok önemli maç var. Avrupa kupalarında da iki kritik karşılaşmaya çıkacağız; çünkü hedefimiz grubu ilk 8 içinde bitirmek. Ayrıca transfer dönemi açılmadan önce bir Süper Kupa maçımız daha var. Bu süreçte özellikle sakat oyuncuların dönüş zamanı belirleyici olacak. Ntcham ve Satka'nın kısa sürede takıma katılmasını bekliyoruz. Coulibaly'nin hafta sonuna yetişip yetişmeyeceği net değil ancak AEK Atina maçına yetiştirmeye çalışacağız. Bundan sonra oyuncularımızın performansı ihtiyaçlarımızı daha net ortaya koyacak. Yabancı oyuncu konusunda seçenek çok, ancak yerli oyuncu bulmak tüm Süper Lig takımlarında olduğu gibi bizde de ciddi bir sorun. Yerli oyuncu sayımızı ve kalitesini bugünü olduğu kadar gelecek sezonları da düşünerek artırmamız gerekiyor. Yabancıda mevcut oyuncu sayımıza göre hareket edebiliyoruz. Yerli transferinde ise tek sınırlama, hedeflerimize uygun oyuncu bulmak. İlk 5 hedefi koyduğumuz için talip olduğumuz yerli oyunculara diğer kulüpler de yöneliyor; burada tercih ve maddi şartlar belirleyici oluyor. Biz de kulübün projelerini ve hedeflerini güçlü şekilde anlatarak oyuncuları ikna etmeye çalışacağız. Çünkü maddi olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yarışma şansımız yok; bunu biliyoruz. Ancak doğru planlamayla aradaki farkı kapatmaya çalışacağız."