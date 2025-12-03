TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun aldığı cezayı onadı

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara yönelik itirazlarını oy birliğiyle reddederek hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

Kurul, futbolcuların yaptığı itirazları inceledi ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle cezaları onayladı.

Öte yandan Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai'ye verilen 2 maçlık ceza da oy birliğiyle onaylandı.