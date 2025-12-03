Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel: Takımımı kutluyorum

Temel, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Vanspor'un 25 yıl aradan sonra 1 Lig'e çıktığını hatırlattı.

Takımın Van'ı en iyi şekilde temsil ettiğini dile getiren Temel, "Süper Lig'in üçüncü sırasında olan takıma karşı gösterdiği performanstan dolayı takımımı kutluyorum. Hocama ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. Türk futboluna Vanlı bir gencimizi kazandırdı. Anıl Yıldırım kardeşimi oynattılar." dedi.

Erol Temel, 90 dakika boyunca iyi bir mücadele ettiklerini belirterek, "Bugün şans bizden yana değildi. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. Bireysel hatadan dolayı kaybettik. Ben her ne olursa olsun takımımı, teknik heyetimi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu takım Süper Lig'de mücadele eder." diye konuştu.

Maçın hakemine serzenişte bulunan Temel, "Hakemlerin bireysel hatalardan vazgeçmesi lazım. Bugün burada penaltımız da vardı ve kırmızı kart da vermedi. Bunları görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.