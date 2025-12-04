Alanyaspor kupada rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Alanyaspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Alanyaspor 5-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ogundu, 10, 33, 38 ve 85. dakikalarda ise Mounie kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdıran taraf oldu.

