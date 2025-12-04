Video Türkiye Kupası Goller GOL | Arca Çorum FK 0-1 Corendon Alanyaspor
GOL | Arca Çorum FK 0-1 Corendon Alanyaspor

GOL | Arca Çorum FK 0-1 Corendon Alanyaspor

04.12.2025 | 22:47

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Corendon Alanyaspor, 3. dakikada U. Ogundu'nun attığı golle Arca Çorum FK karşısında skoru 1-0 yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

GOL | Arca Çorum FK 0-3 Corendon Alanyaspor 00:49
GOL | Arca Çorum FK 0-3 Corendon Alanyaspor 04.12.2025 | 22:48
GOL | Arca Çorum FK 0-2 Corendon Alanyaspor 00:50
GOL | Arca Çorum FK 0-2 Corendon Alanyaspor 04.12.2025 | 22:47
GOL | Arca Çorum FK 0-1 Corendon Alanyaspor 00:51
GOL | Arca Çorum FK 0-1 Corendon Alanyaspor 04.12.2025 | 22:47
GOL | Silifke Belediye Spor 0-1 Antalyaspor 01:04
GOL | Silifke Belediye Spor 0-1 Antalyaspor 04.12.2025 | 19:51
GOL | Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967 00:41
GOL | Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967 04.12.2025 | 17:25
GOL | Iğdır FK 2-2 Orduspor 1967 00:51
GOL | Iğdır FK 2-2 Orduspor 1967 04.12.2025 | 17:24
GOL | Iğdır FK 1-2 Orduspor 1967 00:59
GOL | Iğdır FK 1-2 Orduspor 1967 04.12.2025 | 17:24
GOL | Iğdır FK 1-1 Orduspor 1967 01:00
GOL | Iğdır FK 1-1 Orduspor 1967 04.12.2025 | 17:24
GOL | Iğdır FK 0-1 Orduspor 1967 01:01
GOL | Iğdır FK 0-1 Orduspor 1967 04.12.2025 | 17:24
GOL | Sakaryaspor 0-5 Gençlerbirliği 01:21
GOL | Sakaryaspor 0-5 Gençlerbirliği 02.12.2025 | 22:33
GOL | Sakaryaspor 0-4 Gençlerbirliği 00:58
GOL | Sakaryaspor 0-4 Gençlerbirliği 02.12.2025 | 22:33
GOL | Sakaryaspor 0-3 Gençlerbirliği 01:17
GOL | Sakaryaspor 0-3 Gençlerbirliği 02.12.2025 | 22:32
GOL | Sakaryaspor 0-2 Gençlerbirliği 01:11
GOL | Sakaryaspor 0-2 Gençlerbirliği 02.12.2025 | 22:32
GOL | Sakaryaspor 0-1 Gençlerbirliği 01:15
GOL | Sakaryaspor 0-1 Gençlerbirliği 02.12.2025 | 22:31
GOL | Ç. Rizespor 6-1 Pendikspor 00:58
GOL | Ç. Rizespor 6-1 Pendikspor 02.12.2025 | 19:58
GOL | Ç. Rizespor 6-0 Pendikspor 01:04
GOL | Ç. Rizespor 6-0 Pendikspor 02.12.2025 | 19:49
GOL | Ç. Rizespor 5-0 Pendikspor 01:02
GOL | Ç. Rizespor 5-0 Pendikspor 02.12.2025 | 19:48
GOL | Ç. Rizespor 4-0 Pendikspor 01:08
GOL | Ç. Rizespor 4-0 Pendikspor 02.12.2025 | 19:48
GOL | Ç. Rizespor 3-0 Pendikspor 00:53
GOL | Ç. Rizespor 3-0 Pendikspor 02.12.2025 | 19:48
GOL | Ç. Rizespor 2-0 Pendikspor 01:02
GOL | Ç. Rizespor 2-0 Pendikspor 02.12.2025 | 19:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY